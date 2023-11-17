新北豆腐在地特產料理上菜 超值「深坑多福宴」今午限量開放報名
以著名小吃「豆腐」及在地特產料理的「2023深坑多福宴」即將於12月1日晚間六點半，在深坑老街盛大開桌，今（17）日上午舉辦宣傳活動記者會，推出15道精選美食，除了有深坑福容飯店推出的「蟹粉蝦球豆腐煲」外，今年另加入川菜系列「鮮辣川味水煮牛」，還有冷冷冬夜最暖心暖胃的「多福芋頭米粉鍋」，每桌只要4,999元，將於今日中午12點準時報名，限量55桌，邀請饕客前來一飽口福。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府深坑區長黃美華表示，深坑豆腐店家群聚聞名全台，每次舉辦多福宴都大獲好評，多福宴不僅有各式美味豆腐料理，更開創新吃法，今年特別以「逗。撫。心」為主題，希望民眾在深坑吃辦桌，用美食挑逗味蕾，更能與親朋好友開心暢聊歡聚，透過吃美食、看表演、聽饗宴、手握獎品，在歲末之際豐富五官，溫暖撫慰每個人的心靈。
深坑區公所指出，多福宴菜色有福容飯店推出的「蟹粉蝦球豆腐煲」，另外還有「鮑魚雙菇黑毛豬」、「古早厝黃金閹雞」、「肥腸鴨血豆腐佐泡麵」、「酥炸豆腐蝦仁捲」、「酥嫩純豆腐蛋塔」及「文山得獎的包種冷泡茶」，豐富的辦桌美食，邀親朋好友開心吃喝，滿足味蕾、更滿足心靈。
深坑區公所說到，今年多福宴為回饋民眾，凡報名並繳費成功者，每桌特別加碼送上深坑區農會今年研發限量的「綠竹筍鮮肉丸」，以及榮獲美酒博覽會評出特殊酒類最佳嚴選獎的「真實梅酒」2瓶，讓民眾有吃又有得拿，不僅現場開心歡聚，還能帶好禮回家，CP值絕對爆。
深坑區公所補充說明，多福宴將自今日中午12時起至19日晚間20時止於「新北市深坑區公所」FB粉絲專頁開放報名，每桌十人，超值價只要4,999元；並在20日中午12時於粉絲專頁直播抽出55組桌次名單。另外還有不定時推出留言抽獎活動，凡參與活動者就有機會抽中「深坑商圈店家消費券100元」數量有限，不要錯過。