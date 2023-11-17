▲中下腹痛常見原因？醫：不只腸道疾病，也留意男疾和婦疾。

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王威傑醫師表示，中下腹一帶所含有的器官包括了大腸、小腸、直腸、膀胱，男性的攝護腺、女性的子宮、子宮頸也在此處。出現疼痛的原因常見如腸炎、便秘、脹氣等腸道問題，膀胱也可能因急性尿滯留或是泌尿系統結石、發炎、感染而疼痛。
膀胱等泌尿系統：膀胱屬於泌尿系統一環，除了可能因受細菌感染、結石等因素使膀胱形成發炎出現疼痛以外，也可能因膀胱無力或阻塞而形成急性尿滯留，很想上廁所卻尿不出來，進而膨脹且疼痛，男女都可能發生，而男性也可能因攝護腺肥大所致。
女性注意：女性特有的子宮、子宮頸，常見的疾病如子宮肌瘤、子宮肌腺症、巧克力囊腫、子宮頸炎等，除了腹痛以外也可能使的月經異常、出現性交疼痛。除此之外，因骨盆腔發炎而形成疼痛也不少見。
男性注意：男性特有的攝護腺，位在膀胱出口旁，因泌尿道細菌感染等因素，就可能使得攝護腺發炎，在中下腹或近於會陰、鼠蹊部、睪丸一帶可能出現疼痛，以及出現頻尿、尿慢、急尿、夜尿、解尿困難等排尿障礙。
中下腹痛當下該怎麼辦？醫教改善，無法改善早檢查。
王威傑醫師表示，雖然中下腹疼痛的可能原因繁多，不過民眾若真的遇到，想要自己解決、改善疼痛，可做的並不多，能做的就是改善腸炎、便秘等所形成的疼痛，以及女性的經痛。
輕微腸道疾病、經痛：建議可先試著減少進食或適度的按摩腹部，看是否能減輕或改善腸炎、便祕的不適。女性經痛也可透過按摩、熱敷、喝溫熱水藉此促進循環，有助改善疼痛。
其他可嘗試改善：除此之外，若要以其他方式改善當前的疼痛，也可以嘗試使用貼布型止痛藥或薄荷油等家庭常備用藥，薄荷油有助緩解疼痛，貼布型則藥效範圍較小、較局部，影響腸道或他處器官的風險會相較口服消炎止痛藥更小。
中下腹痛留意男疾、婦疾，醫指３情況早檢查不要拖！
較嚴重症狀，盡早就醫：王威傑醫師提醒，改善當前的疼痛還是得找出背後原因，尤其若是腹痛且又出現了例如噁心、嘔吐、發燒，以及血尿等更嚴重的症狀，這往往代表引起腹痛的原因可能正在惡化，或是比想像中嚴重，務必盡早檢查。
高危族群、特殊情況，盡速就醫：若是腹痛到無法忍耐，或是無法自行判斷原因，以及發燒超過３天、腹痛超過７天已成了慢性腹痛、近期經歷過腹腔手術，或是曾有心血管疾病、糖尿病、年紀大於80歲、多重藥物使用等高危險族群，還有超過８小時想排尿卻尿不出來、女陰道異常出血、月經異常等，都應盡速就醫別再觀察。
危險徵兆，即刻就醫：若是出現了腹壁僵直、按壓肚子後會更痛的腹部反彈疼痛、冒冷汗、意識不清、脫水、血壓降低、喘、血便等，這些都是屬於危險的徵兆，更應即刻就醫、尋求緊急醫療協助，以確保生命安全。
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