▲7旬翁重摔傷頭頸險癱瘓　「精準醫療」助恢復原有行動力

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術中神經監測儀器+3D影像導航系統 提高手術安全羅東博愛醫院神經外科許詠鈞醫師解釋，高位頸椎雙側有脊椎動脈，且接近腦幹與脊髓相連位置，關乎全身神經傳導，部位脆弱提升手術難度，執刀失之毫釐、差以千里，稍有不慎就可能致癱或中風；這次術中有賴術中神經監測儀器，在麻醉、翻身時同步監控病人的神經狀態，以及3D影像導航系統，清楚即時得知骨釘與脊椎動脈血管相對安全位置，提高手術安全性，讓醫療團隊更能放心治療，達到微創精準醫療功效。
長期復健訓練 重拾行動力許詠鈞脊椎損傷病人術後通常需經長期復健訓練才能重拾原有的行動力，潘翁術後即由復健醫學科李紹安醫師接手為其安排復健療程從移位、坐立、下床步行訓練，日常生活上下肢功能訓練，搭配肌耐力及心肺功能再訓練，並且順利將戴了將近三個月的頸圈移除，接著進行超音波導引肩頸部肌痛點注射，緩解因頸圈長時間使用造成的肌肉緊繃不適。
受傷後出現這些症狀 應盡快就醫防癱瘓羅東博愛醫院神經外科與復健醫學科整合資源，透過跨團隊的脊椎微創中心，讓術後病人能立刻銜接復健。羅東博愛醫院院長王文斌表示，零時差的手術前後完整照護，讓體力差的高齡長者也能明顯進步康復。同時也提醒，受傷後若有四肢麻木或無力的現象，應盡速就醫，檢查頸脊椎及神經損傷的可能性；若未適當處置，可能演變成四肢癱瘓的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59887
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