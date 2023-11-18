2023年台灣企業永續獎出爐　王道銀行拿下6大獎項

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在永續單項績效評選上，王道銀行率先推出「影響力專案」，號召消費者加入「影響力存款」，並承諾該存款專款專用於「影響力貸款」，提供經濟弱勢申貸之用，不僅成功驅動金融善循環，且獲國際組織「Social Value International」認證的社會投資報酬率（SROI）數值達5.61，即「影響力專案」每投入新台幣1元約可創造新台幣5.61元的社會價值，獲頒「社會共融領袖獎」。
另外，致力打造健康、安全與幸福的職場環境的王道銀行，提供員工優於法規的健康檢查和照顧措施，亦持續推動各項健康照護計畫，落實同仁長保身心靈健康目的，獲頒「職場福祉領袖獎」。
在人權平等方面，王道銀行對內積極打造尊重人權和價值認同的職場文化，對外則結合本業推出多元共融的金融產品與服務，促進平等、包容、友善的永續社會，連續6年獲頒「性別平等領袖獎」。
同時，王道銀行也倡議低碳永續生活，為亞太區首家導入萬事達卡碳足跡計算器的銀行，同時推出全台首張以碳排放量來決定現金回饋比例的「低碳生活卡」，透過多元創意的溝通管道，結合消費者與多方力量，一同從生活中實踐減碳，獲頒「創意溝通領袖獎」，已為連續5年榮獲該獎項。
王道銀行年度永續報告書也都依循國內外重要永續指標編撰，包括永續性報導準則（GRI Standards）、AA1000當責性原則、美國永續會計準則委員會（SASB）準則、氣候相關財務揭露架構（TCFD）及證交所上市公司編制與申報永續報告書作業辦法等標準；2022年永續報告書通過英國標準協會「高度保證等級」的第三方查證；此外，特定永續績效指標更經會計師查核並出具有限確信報告，持續精進報告書資訊揭露之完整度與可信度，獲頒永續報告類金融及保險業「銀獎」，自王道銀行編撰首本報告書以來，已連續第8年獲頒永續報告獎肯定。
王道銀行董事長駱怡君表示，王道銀行持續精進永續作為，並積極運用金融本業的力量，創造銀行與所有利害關係人之間的共好價值，打造經濟、環境、社會的共贏，很榮幸再度獲得台灣企業永續獎多項獎項肯定，未來也將持續落實永續發展，追求與員工共好、與客戶共贏、與股東共享、與環境共生、與社會共榮的美好願景。