▲醫院、建案指定抗菌板材第三方實驗室台美檢驗認證抗菌率大於99.99%

台灣佛雅有限公司以專業進口高壓裝飾耐火板起家，更是國內自創品牌的行銷先驅，經過前幾年嚴峻疫情的考驗後，秉持著『創新研發滿足期待，堅持品質固若磐石』的產品理念，研發出抗菌板材，更於國內第三方公正檢驗機構台美檢驗順利通過抗菌率大於99.99%的認證，為消費者提供更卓越且安心的產品。
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抗菌美耐板的製作過程複雜，首先，需要選擇合適的印刷紙材料，通常是使用各式紋路之印刷紙或素原紙作為基材，接著透過裝飾面紙含浸三聚氰胺樹脂時，將抗菌劑和固化劑添加至含浸槽，將奈米抗菌成分與裝飾面紙充分含浸，最後利用高溫高壓方式，將含浸之裝飾紙結合酚醛牛皮紙壓製成所需的板材。整個製作過程需要嚴格控制溫度、時間和壓力，以確保抗菌成分能牢固地附著在板材表面，並發揮持久的抗菌效果。
自2005年研發國內第一種防黴抗菌美耐板至今，台灣佛雅不斷研發改進相關抗菌藥劑的等級，自最初的有機抗菌劑持續研發到目前的奈米抗菌劑，以更有效的抗菌機能及更有長效性的抗菌時效提供市場所需，已成為國內抗菌美耐板業界之翹楚，廣泛應用於桃園社會住宅、大學宿舍傢俱設備、消防局辦公大樓工程、桃園國際機場、亞東醫院、林口長庚醫院等領域，有效防止細菌交叉感染，並提高生活品質和衛生安全。
「除了加強研發更有效的抗菌藥劑，我們也與台美檢驗合作，確保研發產品的有效性及安全性！」台灣佛雅王保民總經理表示：「從抗菌效能驗證、品質控制測試、耐久性測試到生物降解測試等，我們都通過了專業、公正的第三方檢驗，獲得>99.99%抗菌認證證書，提供消費者最安心而且有效的產品」。
自Covid-19疫情爆發肆虐以來，市售宣稱抑菌、抗菌的產品琳瑯滿目，但並非所有產品都可達到宣稱的抗菌效果，提醒消費者，選購市售抗菌相關商品，應注意標示是否確實，是否能出示有效的第三方檢驗報告，切勿購買標示不清或來路不明的商品。
台美檢驗是國內通過 TAF ISO/IEC 17025「抗菌試驗」的認可實驗室，有高達200種的標準菌種可供測試，甚至可獨家操作第三級危險群 (RG3) 的結核分枝桿菌 (Mycobacterium tuberculosis)，為民眾做第一線的產品把關，成為市場上的最佳選擇。
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