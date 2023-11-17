雲豹能源蟬聯幸福企業金獎　擴大員工福利打造永續職場

該獎項由前立法院長王金平頒發，雲豹能源總管理部資深經理何宗軒表示，雲豹能源相當重視員工的聲音與福祉，建立平等透明的職場溝通文化，近年更升級多元職涯發展與留才制度，促進企業內部人才永續發展之正向循環。因應集團事業體多元擴展，預計明年將擴大徵才，加速培育本土綠能科技人才。
雲豹能源在環境保護、公司治理與社會責任三構面不斷提升，其中在員工福利方面，全力打造幸福健康職場。除了依營運狀況及同仁表現發放績效獎金、定期開放員工認股，更提供完善調薪制度、彈性上下班與休假制度、生日禮金以及員工聚餐等福利。為紓解員工上班壓力、照顧員工身心健康，公司定期安排按摩師服務、醫療團隊進駐以及優於勞基法之健康檢查，建立完整之職業安全衛生預防及追蹤機制，降低突發狀況發生。
此外，本公司也制定「雲豹家庭日」，給予有薪假一天，鼓勵同仁充電並增進家庭時光。同時也提倡運動健康風氣，鼓勵員工組成籃球與羽球等社團，更結合外部贊助團體與內部員工社團活動，舉辦「雲豹減碳日」，讓籃球社同仁能與職業籃球明星一同組隊比賽，並提供旗下台啤永豐雲豹職業籃球隊球賽門票，為職場營造樂活多元之休閒環境，未來將規劃更多企業團建活動，休閒之際增進同仁凝聚力與歸屬感，打造台灣最幸福之綠能企業。
雲豹能源也透過多元教育訓練培養綠領人才，並建立全體同仁永續素養培育架構，共同執行永續任務，包括員工挽袖淨灘力行海岸減廢、捐贈偏鄉太陽能發電系統、綠能教育合作等公益計畫，以行動落實ESG經營理念，盼成為國內再生能源產業最佳永續實踐者！
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