磐石集團榮獲卓越保險評比2殊榮　持續強化數位化佈局

磐石集團因應疫情時代，年輕世代消費行為改變，不斷強化集團數位化戰略佈局，在全台成立一系列保險創新加速器中心，招募頂尖優秀人才，打造符合新時代的智能辦公環境。提供新世代的業務人員開放性的共享空間，創新平台與數位化的工具:領先業界五大數位平台、七項數位化工具，搭配網路投保提供的四大類險種平台，跨越區域服務大眾保險的需求，成為保險科技的領導品牌。再者為提升保險經紀人多元且客觀的服務，更成立磐石集團理賠諮詢中心，用專業及法務團隊成為守護客戶權益的後盾，這也是台灣保經業界中少見的理賠專業組織建置，協助守護保戶應有的理賠權益。
磐石集團成立於2003年，是以愛為核心的企業。透過集團企業的力量，每年十月號召集團內三家保經公司所組成的千里傳愛勇士車隊，透過千里傳愛單車環台活動，持續十四年支持伊甸「象圈工程計畫」，發揮保險、愛與責任的傳遞精神，邀請台灣各角落的業務夥伴、客戶、民眾一起作公益；透過公益活動，凝聚磐石集團每一個人的心，感受磐石集團愛的DNA文化與集團的核心價值：熱情、專業、正直、願景、實踐；讓業務夥伴藉由服務找到自己行業的定位與價值。影響更多人，也讓自己的生命更豐厚。十四年持續不間斷的愛，累積募款金額超過 4276萬元，幫助 145 個社區(學校、 教會、社區發展協會) ，共同守護超過 4500名以上學童，幫助孩子們把握成長的黃金階段，儲備勇敢追夢的能量、擺脫弱勢困境!
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