▲頸部摸到腫塊如何診斷、評估？　醫師：檢查利器「頭頸部超音波」

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評估甲狀腺、淋巴結、腫塊 超音波有「這些」優勢目前耳鼻喉科的超音波大多應用於頭頸外科，劉致顯醫師提到，超音波可以用於甲狀腺疾病、淋巴結病變以及其他頸部腫塊的評估，針對甲狀腺疾病，還可配合細針穿刺檢查，能在術前初步判斷為良性結節或惡性腫瘤，也可用於術後追蹤復發跡象。
不論是細針或粗針穿刺，經由超音波導引定位後，可以針對甲狀腺腫塊、唾液腺腫瘤、淋巴結病變等臨床上懷疑的病灶，取得足夠的細胞病理組織幫助診斷，同時還能避免傷到頸部大血管及主要神經。
劉致顯醫師表示，如果頭頸部腫瘤位在深部，可用超音波導引做細針穿刺抽吸幫助診斷，不過某些疾病（如：淋巴病變）單靠細針穿刺獲得的檢體較少不足以診斷，以往必須手術切片，有些切片手術也許局部麻醉就行，但有時還是會需要全身麻醉，此時超音波粗針導引切片可作為另一個組織採檢的選擇。
劉致顯醫師指出，和傳統切片手術相比，超音波導引切片可以減少全身麻醉的風險、侵襲性較低，且傷口小恢復快，對於醫療單位而言，還能減少人力和時間成本。
超音波不只可用於診斷 治療、後續追蹤都有應用有些不適合全身麻醉因而無法得到病理檢體診斷某些疾病的患者，如：年紀較大、有許多共病的病患，可使用超音波取得病理組織獲得正確診斷。而超音波導引除了用於診斷外，也可應用於腫瘤內注射藥物，如：甲狀腺囊腫的酒精注射，或是在超音波導引下施行無線電波射頻消融手術治療良性結節。
另外，超音波也可作為治療後的追蹤、評估。劉致顯醫師表示，像頭頸癌有較高的頸部淋巴結轉移機會，因此在初診斷時超音波可以當作癌症分期、治療的參考依據，也可當成治療後續追蹤的評估。
劉致顯醫師認為，耳鼻喉科頭頸部超音波有方便、快速、安全及低侵犯性等優點，能廣泛應用於耳、鼻、喉，特別是頭頸部的診斷、治療，相信未來將會成為守護民眾健康的一項利器。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59825
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