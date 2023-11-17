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頸部摸到腫塊如何診斷、評估？　醫師：檢查利器「頭頸部超音波」

▲頸部摸到腫塊如何診斷、評估？　醫師：檢查利器「頭頸部超音波」
▲頸部摸到腫塊如何診斷、評估？　醫師：檢查利器「頭頸部超音波」

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】頸部有許多組織分布，包含食道、氣管、甲狀腺、淋巴等，若有病灶出現在該處，很可能會帶來許多的影響。國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師劉致顯表示，由於頸部大部分是軟組織結構，非常適合用超音波來當作初步評估及診斷的工具。

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評估甲狀腺、淋巴結、腫塊　超音波有「這些」優勢

目前耳鼻喉科的超音波大多應用於頭頸外科，劉致顯醫師提到，超音波可以用於甲狀腺疾病、淋巴結病變以及其他頸部腫塊的評估，針對甲狀腺疾病，還可配合細針穿刺檢查，能在術前初步判斷為良性結節或惡性腫瘤，也可用於術後追蹤復發跡象。

不論是細針或粗針穿刺，經由超音波導引定位後，可以針對甲狀腺腫塊、唾液腺腫瘤、淋巴結病變等臨床上懷疑的病灶，取得足夠的細胞病理組織幫助診斷，同時還能避免傷到頸部大血管及主要神經。

劉致顯醫師表示，如果頭頸部腫瘤位在深部，可用超音波導引做細針穿刺抽吸幫助診斷，不過某些疾病（如：淋巴病變）單靠細針穿刺獲得的檢體較少不足以診斷，以往必須手術切片，有些切片手術也許局部麻醉就行，但有時還是會需要全身麻醉，此時超音波粗針導引切片可作為另一個組織採檢的選擇。

劉致顯醫師指出，和傳統切片手術相比，超音波導引切片可以減少全身麻醉的風險、侵襲性較低，且傷口小恢復快，對於醫療單位而言，還能減少人力和時間成本。

超音波不只可用於診斷　治療、後續追蹤都有應用

有些不適合全身麻醉因而無法得到病理檢體診斷某些疾病的患者，如：年紀較大、有許多共病的病患，可使用超音波取得病理組織獲得正確診斷。而超音波導引除了用於診斷外，也可應用於腫瘤內注射藥物，如：甲狀腺囊腫的酒精注射，或是在超音波導引下施行無線電波射頻消融手術治療良性結節。

另外，超音波也可作為治療後的追蹤、評估。劉致顯醫師表示，像頭頸癌有較高的頸部淋巴結轉移機會，因此在初診斷時超音波可以當作癌症分期、治療的參考依據，也可當成治療後續追蹤的評估。

劉致顯醫師認為，耳鼻喉科頭頸部超音波有方便、快速、安全及低侵犯性等優點，能廣泛應用於耳、鼻、喉，特別是頭頸部的診斷、治療，相信未來將會成為守護民眾健康的一項利器。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59825

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