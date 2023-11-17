新沙發「抱枕竟藏一筆錢」！他接員工電話傻眼 曝神扯結局：好險
「我真的不希望我有那麼多故事可以寫！」小兒科醫師陳木榮近日在臉書粉專發文分享，他家中新買了一組沙發，沒想到裝進家中後，他突然接到沙發公司員工的電話，對方表示有藏一筆錢在沙發抱枕內，希望能來翻沙發將錢拿回去，讓陳木榮傻眼直呼「好險，這筆錢現在有被找出來」，否則日後被老婆誣賴偷藏私房錢，可就跳到黃河也洗不清。
記者賴禹妡／綜合報導
陳木榮醫師15日在臉書粉專發文，表示他買了一組全新的沙發，昨天剛好進貨到家中擺放。沒想到隔天他卻突然接到一通電話，對方稱自己是沙發公司的員工，希望能前去更換該沙發套組中的抱枕，「我心裡想說，抱枕顏色沒問題，數量沒問題，為什麼要更換呢？」
陳木榮醫師與對方交談一陣子，才知道這通電話的目的到底是什麼，「他說他放了個東西在抱枕裡面，他希望把那個東西拿回去」。陳木榮醫師以為是古董、鑽石、黃金等電影情節般的物品，最後得知原來是有一筆錢藏在沙發裡面。
陳木榮醫師最終仍答應對方的請求，並於事後感謝辛苦的警員們在現場陪同，一起將這件事順利處理完畢，也幽默地直呼：「好險，這筆錢現在有被找出來，大家想像一下這個場景，過了幾年，我老婆有一天發現了抱枕裡面的這筆錢，生氣地對我說『你為什麼偷藏私房錢？』、『你還狡辯，你還敢說你沒有，這個家裡，除了你之外，還有誰會藏錢在沙發抱枕裡面？』我真的跳到黃河也洗不清…」
貼文曝光後，網友也看傻紛紛留言，「這是電影才會有吧！太神奇了」、「真的是自己帶財的沙發，稀有」、「好奇特的體驗」、「真希望我家沙發抱枕也有錢」、「這是什麼離奇的故事」。