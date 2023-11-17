▲同住家人「活動性肺結核」！　我該怎麼辦？

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結核分枝桿菌感染者 僅10~20%會發病結核病患接觸者會不會成為結核病患者？要不要接受抗結核藥物治療？臺北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主任蔡正堅表示，在統計上，結核分枝桿菌感染者只有10~20%會發病，其餘的都能平安無事度過一生，雖然感染後不易發病，但是有些人發病的危險性比較高，像是慢性病患者（糖尿病、矽肺症、慢性腎衰竭進行洗腎者）、免疫力低下（愛滋病人、長期使用類固醇、抗癌藥、免疫抑制劑或接受放射線治療者）、肺部有慢性疾病者（矽肺症、多量吸菸者、胸部Ｘ光片上有纖維鈣化病灶者）等。
「十年減半計畫」 增成功治療率、復發率逐年下降2006年起，台灣開始結核病「十年減半計畫」，2007年推動「多重抗藥結核病照護團隊計畫」，將結核病人逐步納入都治計畫，接受以病人為中心的治療，大幅降低失落率，增進成功治療率，兩年內復發率逐年下降。
2008年起，針對傳染性肺結核病患的13歲以下接觸者，進行LTBI的診斷與治療，在2012年進一步擴展到1986年及以後出生的接觸者；13歲及以上的接觸者，其指標個案限定為痰塗片陽性。2016年開始提供全國全年齡層接觸者LTBI診斷與治療；5歲以上接觸者全面提供IGRA檢查，以減少卡介苗相關的偽陽性干擾。
IGRA檢查為陽性 依規定至特定門診接受檢查蔡正堅說，只要IGRA檢查為陽性者，目前都視為「潛伏結核感染」，建議至胸腔內科或感染科門診，由醫師評估治療方式，治療後可以減少日後結核病發生率8成以上。同意接受治療的病人，也能在治療期間透過檢查，提早發現是否有副作用。
所以當你（妳）是結核病的接觸者並收到接觸者檢查通知單時（若未收到通知單，建議勿自行至門診要求檢查），請依規定至胸腔內科/感染科門診接受檢查，希望能提早發現潛伏結核感染，並接受治療以減少日後結核病發病機率，保護自己以及身旁的人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59893
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