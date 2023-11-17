▲插座濕、電線凹到易釀火災！　用暖氣注意「五不一沒有」

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近5年電熱產品火災肇因使用不當根據台北市政府消防局統計，近5年共發生32件電暖器、電毯或暖風機等禦寒家電電氣火災，其中起火處以臥室居首，計19件（占59.4%），起火原因以使用不當最多，計14件（占43.8%），其次為短路，計12件（占37.5%）。此外，台北市曾發生電暖器擺放位置太靠近床鋪，接觸棉被寢具後發生火災，造成市民1人受傷案例。
使用前這樣做消防局提醒民眾，電暖器為季節性使用的發熱產品，換季使用前應先清潔出風口、檢視電源線及機器本體外觀是否損壞，電源線有無因凹折綑綁收納而造成被覆受損。
使用時要注意應與周圍可燃物保持適當距離，尤其是床邊的床墊床罩、棉被或衣物等。習慣於床墊上鋪設電熱毯入睡的民眾，建議加熱後即關閉電源或設定定時關閉，並注意避免凹折、擠壓，防止電毯內線路半斷線或短路。值得注意的是，保暖家電皆為高功率電器產品，應使用專用插座供電，避免與其他電器共用插座或接於延長線上使用。
另外，近年流行的充電式暖暖包（電暖蛋）也成為個人隨身保暖的新選項，這類商品多使用可重複充電之鋰電池。消費者應選購附有商品檢驗標識或安全標章的產品，除依產品使用手冊正確使用，切勿摔落、大力撞擊外，充電時應以廠商附贈之充電器充電，勿使用其他手機或電器充電器代替，避免同時充電及使用。
五不一沒有最後，消防局提醒民眾，謹記電氣防範口訣「五不一沒有」，並定期檢視臥室及客廳電器使用環境，養成電器產品正確使用習慣，攜手保障居家安全生活空間。
用電「不」超過負載
電線「不」綑綁折損
插頭「不」潮濕污損
電源插座「不」長時間使用
電器旁「不」放物品
不要使用「沒有」安全標章的電器
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59865
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