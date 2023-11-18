▲原來「高胰島素血症」　正是引發糖尿病最大元凶

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糖尿病整合療法 終結肥胖搶救糖尿病長期研究胰島素的蕭慎行院長，數十年前就已經提出「血中胰島素過高」正是導致年輕肥胖、代謝症候群、糖尿病、腦心血管疾病，甚至某些癌症的理論，也提出「降低血中胰島素」才有可能是有效治療糖尿病與終結肥胖的「治本」之道。
蕭慎行院長認為：治療第二型糖尿病應首重「矯正胰島素失調」，血中胰島素過高才是第二型糖尿病的真正病因， 透過結合傳統醫療與創新科技的「糖尿病整合療法」，得以把血中胰島素成功調降下來，血糖或糖化血色素自然會跟著回歸正常，一步步拼湊出完整健康的藍圖。
「阻糖」帷幄之中 決勝千里之外經由多年實證研發，蕭慎行院長採用「阻糖生物科技」作為輔助食療，這項方式可以阻斷60至70%（約2／3）的食物糖分，身體只吸收剩下的1/3糖分。蕭慎行院長表示，當我們吃下一碗飯只吸收1／3碗；當我們吃一塊麵包，只吸收1／3塊，無形中就大幅減少進入身的糖分總量，進入身體的糖分減少了，血中胰島素自然也就降下來了。」
當2／3的糖分被阻絕在體外，對於糖尿病治療可以讓飯後血糖不再狂飆、恢復胰島素敏感性、空腹血糖與糖化血色素大幅改善、胰臟功能恢復正常，以及降低島素注射量。由此可知，這項阻糖科技的廣泛應用，將為糖尿病治療與體重管理帶來非常深遠的影響。
糖尿病革新觀念 維持血中胰島素值許多女性進入職場以後，由於工作壓力太大，往往會透過享受食物來舒壓。另外，進入職場後的運動時間減少，加上年齡漸長，身上的「高島素風暴」影響越來越大。許多人逐漸告別少男少女時期的苗條身材，轉向肥胖。
而肥胖以後，「高胰島素風暴」更加大，從此進入惡性循環。平常越會吃、愛吃、越不想動，就會變得越來越胖。藉由代謝矯正把血中島素調降下來，也才能成功甩掉身上多餘脂肪，把胰島素維持在標準上下，身材不只變苗條，更重要的是，所有的檢驗數值都是「藍字」，顯示目前非常健康。所以減重後也沒有復胖，還真正做到「終結肥胖」。
本文摘選自《搶救糖尿病：糖尿病整合療法的療癒實錄》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59883
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