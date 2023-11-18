羽生結弦沒同居就離婚！日媒爆妻子末延麻裕子2大讓步仍破局
日本花滑王子羽生結弦昨（17）日深夜無預警宣布離婚，震撼整個體育圈，他宣稱媒體過度緊迫盯人，影響了另一半的生活，決定斬斷短短105天的婚姻；日媒在他官宣離婚前就爆料，羽生結弦自婚後仍待在家裡，和雙親、姊姊同住，小倆口根本沒有同居生活，小提琴家妻子末延麻裕子為他做出犧牲，並飽受外界爆料誹謗，2大讓步都無法繼續下去，才會導致離婚。
記者江芷稜／綜合報導
28歲的羽生結弦8月4日閃電宣布結婚喜訊，由於他甚少傳過緋聞，突如其來的婚訊讓人訝異，隨後被八卦週刊爆出結婚對象是大8歲的小提琴家末延麻裕子，兩人2019年在表演賽合作過，關係變得熱絡，末延麻裕子自4歲開始學習音樂，曾發行個人演奏專輯、演出音樂節目，但她去年11月無預警停工，刪除社群平台帳號，母親宣稱她已經結婚，不願透露對象身分。
日媒《女性SEVEN》則報導，羽生結弦和妻子末延麻裕子結婚後，並未與妻子共同生活，仍然和雙親、姊姊同住，在鎂光燈的過度關注下，無法共度幸福的婚姻。他在活動會場演出花滑秀，還因「妻子現身貴賓席捧場」引發網路騷動，事後證明只是誤傳，新婚妻子因為被狗仔跟蹤，一步都不敢踏出家門，一連串的謠言不時造成困擾。
羽生結弦從結婚到離婚僅僅105天，短命婚令各界震驚。他發表離婚聲明，透露此舉是為了保護對方，考量到妻子的幸福才會分開，在日本、中國都引發熱議，網友大感震驚，「第一次看到這麼荒唐的離婚理由」、「婚姻還是要慎重一點的」、「我不太理解，難道不能去外國住嗎？」、「木村拓哉結婚那會兒都沒說什麼」，也有人痛斥狗仔與粉絲行徑太囂張，破壞一樁幸福的婚姻。
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