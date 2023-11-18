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羽生結弦沒同居就離婚！日媒爆妻子末延麻裕子2大讓步仍破局

▲日本「花滑王子」羽生結弦（左圖）8月閃婚，被爆料新婚妻子是小提琴家末延麻裕子，未料婚姻僅105天就宣告離婚。（圖／羽生結弦推特、翻攝自網路）
▲日本「花滑王子」羽生結弦（左圖）8月閃婚，被爆料新婚妻子是小提琴家末延麻裕子，未料婚姻僅105天就宣告離婚。（圖／羽生結弦推特、翻攝自網路）

記者江芷稜／綜合報導

日本花滑王子羽生結弦昨（17）日深夜無預警宣布離婚，震撼整個體育圈，他宣稱媒體過度緊迫盯人，影響了另一半的生活，決定斬斷短短105天的婚姻；日媒在他官宣離婚前就爆料，羽生結弦自婚後仍待在家裡，和雙親、姊姊同住，小倆口根本沒有同居生活，小提琴家妻子末延麻裕子為他做出犧牲，並飽受外界爆料誹謗，2大讓步都無法繼續下去，才會導致離婚。

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▲日本花式滑冰王子羽生結弦宣布離婚原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本花式滑冰王子羽生結弦無預警離婚引起關注。（圖／美聯社／達志影像）
28歲的羽生結弦8月4日閃電宣布結婚喜訊，由於他甚少傳過緋聞，突如其來的婚訊讓人訝異，隨後被八卦週刊爆出結婚對象是大8歲的小提琴家末延麻裕子，兩人2019年在表演賽合作過，關係變得熱絡，末延麻裕子自4歲開始學習音樂，曾發行個人演奏專輯、演出音樂節目，但她去年11月無預警停工，刪除社群平台帳號，母親宣稱她已經結婚，不願透露對象身分。

▲小提琴家末延麻裕子2019年和羽生結弦合作，關係變得熱絡。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子2019年和羽生結弦合作，關係變得熱絡。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子曾和經紀公司簽約、發行專輯。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子曾和經紀公司簽約、發行專輯。（圖／翻攝自網路）
日媒《女性SEVEN》則報導，羽生結弦和妻子末延麻裕子結婚後，並未與妻子共同生活，仍然和雙親、姊姊同住，在鎂光燈的過度關注下，無法共度幸福的婚姻。他在活動會場演出花滑秀，還因「妻子現身貴賓席捧場」引發網路騷動，事後證明只是誤傳，新婚妻子因為被狗仔跟蹤，一步都不敢踏出家門，一連串的謠言不時造成困擾。

▲小提琴家末延麻裕子（中）悄悄結婚，母親不願透露男方身分。（圖／翻攝自網路）
▲小提琴家末延麻裕子（中）悄悄結婚，母親不願透露男方身分。（圖／翻攝自網路）
▲日本「花滑王子」羽生結弦曾表示25、26歲就想結婚。（圖／羽生結弦推特）
▲日本「花滑王子」羽生結弦發表離婚聲明，表示妻子不敢踏出家門一步。（圖／羽生結弦推特）
羽生結弦從結婚到離婚僅僅105天，短命婚令各界震驚。他發表離婚聲明，透露此舉是為了保護對方，考量到妻子的幸福才會分開，在日本、中國都引發熱議，網友大感震驚，「第一次看到這麼荒唐的離婚理由」、「婚姻還是要慎重一點的」、「我不太理解，難道不能去外國住嗎？」、「木村拓哉結婚那會兒都沒說什麼」，也有人痛斥狗仔與粉絲行徑太囂張，破壞一樁幸福的婚姻。

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