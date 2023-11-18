▲遊戲展現親子永續生活　航向一天比一天更好

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關注永續議題 共創未來美好兒盟創新中心推動永續教育，陳雅惠處長表示，關注永續其實和兒盟的願景「與孩子共創更好的世界」息息相關，孩子是未來地球的主人翁，面臨極端氣候變遷、人與人的衝突矛盾越來越激烈，甚至戰爭頻傳等等越來越複雜的多元議題，實在需要社會中的每個人、尤其公民團體即刻行動、開始改變。
翻開聯合國17項的永續發展目標，會發現其實很多指標內容都是需要長年來努力解決的問題和倡議的內容，包括終結飢餓、消除貧窮、健康與福址、優質教育、性別平等等。讓永續成為孩子成長過程中的DNA，從家庭和日常生活做起，環境一天比一天更好。
親子永續行動 落實成果發表孩子的觀察力和行動力總是出乎大人世界的想像，執行永續行動的過程，也是親子溝通的學習和成長，六歲品妍的媽媽王亭說，一開始我也很想要一手包辦，覺得我們大人自己做比較快，但在老師們的提醒下，靜下心等待，才發現小女兒真的能規劃一場社區的二手市集。從整理要販售的二手物資到製作邀請函與海報，邀請朋友一起擺攤與參加活動等等都不假他人之手。過程中我也才真的慢慢學會怎樣去聆聽和相信孩子的想法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59915
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