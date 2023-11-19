少年貪玩騎機車上國道還自拍PO網 狂飆30公里擦撞警車遭逮
2名15、16歲的未成年少年，日前竟未戴安全帽騎機車上國道高速公路一路狂飆，被警方發現後攔查不停還一路用手機拍攝甚至事後還貼網自豪。對此，國道公路警察局第一公路警察大隊今（19）日說明，當日少年危險駕駛，警方巡邏車發現後即一路攔查尾隨至三重路段，運用優勢警力與另一輛巡邏車在出口匣道攔停機車，造成機車擦撞到警車才被迫停車，後警方實施酒測值為0，同步聯絡監護人到案處理，並依公共危險罪、毀損、無照駕駛等移請少年法庭及主管單位偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，16歲林姓少年及15歲的吳姓少年是在12日清晨6時前騎乘機車且未戴安全帽，並擔心被拍到及閃避查緝，竟還以口罩遮蔽機車車牌，行駛在中山高速公路國道南崁北上向路段，警方獲報後立即通知交控中心監看CCTV畫面，並派遣巡邏車實施攔截，在五股發現該輛機車，過程中也不斷使用擴音器及指揮棒示意其停車，甚至後座的吳姓少年還拿出手機紀錄被警車追逐的畫面。最後，在另一輛巡邏警車配合下，將機車攔停在北向三重出口匝道內，才結束未成年少年的這場鬧劇。
國道公路警察局第一公路警察大隊泰山分隊長陳柏安表示，經了解少年出於玩樂心態蓄意違規行駛國道，經警方鳴笛示意不服稽查取締逃逸，導致在攔停過程中，機車擦撞到國道警車，後續將少年依公共危險罪、妨害公務、毀損等案帶回偵辦，並依道路交通管理處罰條例，處以6,000元以上至36,000元以下罰款。
陳柏安呼籲，民眾勿騎乘機車進入國道，如不慎誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。