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少年貪玩騎機車上國道還自拍PO網 　狂飆30公里擦撞警車遭逮

▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）
▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）

記者吳嘉億／新北報導

2名15、16歲的未成年少年，日前竟未戴安全帽騎機車上國道高速公路一路狂飆，被警方發現後攔查不停還一路用手機拍攝甚至事後還貼網自豪。對此，國道公路警察局第一公路警察大隊今（19）日說明，當日少年危險駕駛，警方巡邏車發現後即一路攔查尾隨至三重路段，運用優勢警力與另一輛巡邏車在出口匣道攔停機車，造成機車擦撞到警車才被迫停車，後警方實施酒測值為0，同步聯絡監護人到案處理，並依公共危險罪、毀損、無照駕駛等移請少年法庭及主管單位偵辦。

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▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）
▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）
據了解，16歲林姓少年及15歲的吳姓少年是在12日清晨6時前騎乘機車且未戴安全帽，並擔心被拍到及閃避查緝，竟還以口罩遮蔽機車車牌，行駛在中山高速公路國道南崁北上向路段，警方獲報後立即通知交控中心監看CCTV畫面，並派遣巡邏車實施攔截，在五股發現該輛機車，過程中也不斷使用擴音器及指揮棒示意其停車，甚至後座的吳姓少年還拿出手機紀錄被警車追逐的畫面。最後，在另一輛巡邏警車配合下，將機車攔停在北向三重出口匝道內，才結束未成年少年的這場鬧劇。

▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）
▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）
國道公路警察局第一公路警察大隊泰山分隊長陳柏安表示，經了解少年出於玩樂心態蓄意違規行駛國道，經警方鳴笛示意不服稽查取締逃逸，導致在攔停過程中，機車擦撞到國道警車，後續將少年依公共危險罪、妨害公務、毀損等案帶回偵辦，並依道路交通管理處罰條例，處以6,000元以上至36,000元以下罰款。

陳柏安呼籲，民眾勿騎乘機車進入國道，如不慎誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。

▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）
▲2少年無照且未戴安全帽騎機車上國道從桃園一路飆車到三重遭警方攔停逮捕。（圖 ／翻攝畫面）

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