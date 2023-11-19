爭人力總量管制！醫事人員發起「黑十字運動」　薛瑞元：仍須討論

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對於台灣醫事人員大聯盟提出醫事人員總量管控及勞動權益相關訴求，衛福部也做出回應指出，配合教育部討論各大專院校醫事相關科系的招生名額調配機制，並秉持擴大溝通的原則，持續收集了解醫事人員團體的訴求。
衛福部進一步說明，今年10月21日與各醫事人員團體進行見交流後，已有共識將建立定期溝通管道，分階段與各類醫事人員及團體溝通，目前已規劃自11月起安排4場次溝通會議，希望廣納各界意見，提升對話效率，針對問題共同尋求解決之道；另針對醫事人員團體提出「醫事人員總量管控」訴求，衛福部將研議與教育部共同召開跨部會會議，並邀集相關公協會及醫事相關科系共同討論，以強化健全各醫事人員培育及均衡。
有關醫事人力培育及職場友善環境是衛福部極為重視的議題，對於各醫事人員團體所提出之訴求或建議，衛福部定將積極研謀改善，以建構更合理、安全之執業環境。
衛福部長薛瑞元受訪時指出，醫事人員的配置要看需求決定，不能用很死的數字來規範，目前也並沒有針對任何職類提出增額要求，而且在醫事人員總量管理，也涉及到教育部，有學校申請新設科系或增額，衛福部也會提供該職類的人力評估結果做參考。
有關今年有兩家學校各增開藥學系、中醫系，薛瑞元說，這是教育部的權責，也是因應教育界訴求，中醫界也希望能有國立大學的中醫系，今年是回應訴求給予名額，但員額也可以要回來，下一個年度也能是效果再來檢討。
在護理人員部分，台灣醫事人員大聯盟質疑衛福部只想透過增加名額，甚至降低國考門檻的方式來補人。對此，薛瑞元認為，全世界護理人員都在缺，不可能把自己綁死，不准名額增加，來維持現有的人員，況且衛福部上周五與護理師全聯會討論時，全聯會也認為要增加人力，才不會讓現有護理師超時工作，其他醫事人力部分，目前則無增額計畫。