庶民看經濟！台股樂觀指數連5跌 僅3成2民眾估未來半年會漲
素有「庶民經濟指標」之稱的國泰金控11月國民經濟信心調查今（20）日出爐，景氣展望樂觀指數持平；消費意願下滑，而且僅21%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，仍有84%民眾預期通膨高於2%。同時，由於台股8月到10月連3月走跌，並失守萬六大關，民眾對台股樂觀度也連5個月下滑，且僅有32.2%的民眾預期未來半年台股會漲，但還是有28.4%民眾想解定存進場搶反彈。
記者顏真真／台北報導
國發會最新公布的9月景氣對策信號轉為黃藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚，國泰金11月調查結果顯示，景氣現況樂觀指數續降至-23.2（10月-21.4），展望樂觀指數維持在-9.1（10月-9.1），大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉弱，分別降至7.0（10月7.2）及-15.4（10月-13.8）。房屋買賣意願方面，買房意願指數持平，賣房意願則上揚至-13.5（10月-16.3）。
此外，主計總處預估台灣2023年經濟成長率1.61%，國泰金11月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值落在與上個月相同的1.6%，僅21%的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值落在與上個月相同的2.5%，有高達84%的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。顯示民眾對於2023年的經濟成長仍偏保守，而通膨預期則續處高點。
至於國際金融市場區間震盪，民眾股市樂觀情緒續滑，風險偏好同步走低。國泰金表示，由於調查期間市場對主要央行貨幣政策看法分歧，國際股市區間震盪，投資人交易謹慎，11月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數已連續5個月下滑至-0.4（10月4.1），風險偏好指數則同步走低至10.3（10月11.9）。
國泰金這項調查是在今年11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4287份有效填答問卷。