侯家軍「吳宗憲」列藍不分區第六 恩恩爸：像在心上插一刀
國民黨昨（20）日公布立法委員不分區名單，其中代表「侯家軍」的新北市政府法制局長吳宗憲列名第六安全名單。對此，先前不幸染疫離世的新北市中和區兩歲男童「恩恩」，其父恩恩爸發文回應內心感到極度難過，痛批吳利用其法律專業，從旁指導市府用司法的手段，替國民黨總統參選人、新北市長侯友宜阻撓他替恩恩討公道的路，還列入國民黨的不分區安全名單，是在他和家人的心口又狠狠插上一刀，無法接受。
記者吳嘉億／新北報導
恩恩爸文中提到，從去年恩恩離開之後，到現在，侯友宜和市府官員沒有任何一句道歉，是他一直無法原諒的；直到昨天，他終於理解為何吳宗憲在新北法制局任內，可以明目張膽霸道的封殺他的國賠請求，甚至在他沒有對侯友宜提出刑事告訴下，檢察官接到告發後就傳自己當證人，在侯友宜刑事獲不起訴後，在媒體上把他變成控告侯友宜跟市府刑事責任的告訴人，讓媒體直接下標說他「告市府敗訴」。
恩恩爸還說到，一個擔任檢察官二十多年的人，為了追求官運亨通仕途順遂，利用他的法律專業，從旁指導新北市政府利用司法的手段，封殺他追求真相的訴求；還因此讓消防局控告內部的吹哨者，侯友宜再以一切已經入司法調查為由，不再公開回應恩恩案的相關問題；痛批吳宗憲身為法制局長，沒有替小市民伸張正義，反而是甘願墮落做市府的遮羞布。
恩恩爸文章最後提到，歷史絕對會紀錄下這些骯髒齷齪的事情，而吳宗憲作為侯友宜的劊子手，替侯友宜阻撓他們家替恩恩討公道的路，還列入國民黨的不分區安全名單，是在他和家人的心口又狠狠插上一刀，他無法接受。