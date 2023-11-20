謝謝許文龍守護台南！奇美博物館穹頂「24小時點燈」 3萬人淚讚
奇美集團創辦人許文龍18日辭世，享耆壽95歲。由他一手打造創立的台南奇美博物館，為了感謝、紀念許文龍，即起不分白天、黑夜，24小時點亮穹頂的亮光。而園區上周才剛亮燈的聖誕樹，也將熄燈至12月2日。消息一出便湧入3萬人淚讚：「台南有你而美麗」。
記者黃韻文／綜合報導
許文龍打造出全球最大的ABS廠，成為「台灣壓克力之父」。事業有成之後，許文龍有感南部醫療資源匱乏，成立奇美醫院，並堅持將各地爭取的奇美博物館留在台南，讓台南市民、學生都能免費參觀，如今不只成為全台熱門景點之一，也是台南人的「野餐聖地」。
奇美博物館表示，博物館頂端的「榮耀天使」，是許文龍親手臨摹雕塑作品的放大版，有著榮耀、光輝、守護的寓意。當初許文龍將榮耀天使放在博物館頂端，是希望能長長久久地守護博物館、守護台南。現在許文龍化為天使和亮星，在天上守護著台南、守護著台灣，持續地陪伴著大家。
館方在粉專宣布，這段期間博物館將24小時持續點亮穹頂的亮光，在光點上昇成為守護者的時刻，盼望各界也能同時引一些光亮進入自己的內在，關懷周遭正在發光的光點，讓台灣充滿溫馨與愛、感恩與希望。而上周才剛點亮的園區聖誕樹，即起也將熄燈至12月2日。
許文龍過去曾說，「將來如果我走了，不要為我造墓。辦一場音樂會就夠了。」其家屬與奇美集團遵造遺願，不發訃聞、不辦公祭，後（22）日起在奇美實業鹽埕廠設置5天追思會，並於12月2日在奇美博物館舉辦不對外開放的集團「追思音樂會」，奇美博物館配合規劃，將於12月1日、2日休館。