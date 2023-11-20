森活五峰音樂會12/2登場 原民歌舞、傳統工藝、特地美食全體驗
原住民歌舞表演、極具特色的傳統工藝DIY、最原始的泰雅族獵人飯包，這些豐富的活動、美食，都集結於「森活＠五峰音樂會」，音樂會將在12月02日上午11點於五峰頭目廣場盛大舉行。
記者陳美嘉／綜合報導
「森活＠五峰音樂會」著重在地特色的呈現以及五峰鄉生態遊程的宣傳，活動期間能聽到的每個音符皆是出自在地青年的好歌喉，各項DIY的體驗以及獵人飯包的內容更是五峰鄉原住民多年來的智慧結晶。五峰鄉公所推出「森活＠五峰音樂會」包套餐券，其中包含楓香種子鑰匙圈、薏苡手環、泰雅童玩、蓪草蓪脫、射箭等5項DIY體驗各乙次，還有一份獵人飯包，有興趣的民眾可掃描QRcode購買。
在原民會的支持下，五峰鄉產業2.0計畫推行至今已有2年，不管是五峰鄉內生態旅遊的逐漸成熟，還是各項農產品的初級加工及行銷，抑或是有限責任新竹縣五峰鄉多元產業勞動合作社的成立，都讓五峰鄉的發展日漸茁壯。「森活＠五峰音樂會」將視為產業2.0計畫輔導至今的集大成，鄉長秋維書、五峰鄉公所以及各家鄉內業者的努力整合，促成音樂會的舉行，規劃多樣化的內容讓遊客體驗。
五峰鄉鄉長秋維書指出，「森活＠五峰音樂會」展現公所以及鄉民2年多來的努力心血，未來將持續打造以五峰原鄉「森活＠五峰」為概念的主題活動，讓國人更加認識五峰鄉泰雅族與賽夏族的生活、人文、生態、6級產業推動多元生態之旅。