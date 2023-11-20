橘貓摔進水裡「遭鯉魚軍圍攻」！嚇爆貓爬式上岸：差點被食物吃了
常常我們有既定印象就是貓咪愛吃魚，但是當貓咪遇到「獵物大軍」像喪屍般朝你撲來時，你是先吃魚還是先逃離？近日網友分享一段影片，一隻小橘貓不小心掉到池塘裡面，結果成群的鯉魚直接蜂擁而上，讓橘貓嚇到不行，狼狽的游回岸上才脫離險境，影片讓不少人都會心一笑。
記者張嘉哲/綜合報導
一名大陸網友在微博分享一段影片，一隻身材瘦小的橘貓失足跌落池塘裡面，而池塘裡面的鯉魚眼看橘貓掉進水裡，立刻集結成「喪屍大軍」，以為橘貓是投食，開始朝牠飛撲過去，讓該橘貓嚇到立刻使勁吃奶的力氣游回岸邊，幸好池塘並不大，才過沒幾秒橘貓救上岸離開，結束這回落水驚魂。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「橘貓：呼！差點變成獵物的食物」、「感覺貓都要被魚給吃了呀！太可怕啦」、「橘貓連滾帶爬的上岸，好狼狽」、「橘貓真的是嚇死了的感覺，魚群突然整個湧上來」、「會不會對魚開始有恐懼了」、「貓落平陽被魚欺」。
不過，雖然大家既定印象是貓咪愛吃魚，但其實貓咪的祖先其實是草原或沙漠動物，在自然界並不容易接觸魚，飲食主要來源是老鼠、爬蟲、鳥等小動物，再來蟲子也是主食之一，因此牠們很可能天生就不愛吃魚，而貓咪其實也大多數都不喜歡「碰水」，更別說是下水抓魚，所以也不難看出為何在影片中，橘貓如此慌張的模樣，只想趕快游回岸邊呀！