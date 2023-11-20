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《古惑仔》60歲烏鴉近照曝光！玖壹壹春風曬同框照嗨喊：台該掀了

▲春風（右）同框《古惑仔》烏鴉張耀揚，嗨喊「台該掀了、台該掀了」。（圖／春風IG）
▲春風（右）同框《古惑仔》烏鴉張耀揚，嗨喊「台該掀了、台該掀了」。（圖／春風IG）

記者薛羽彤／綜合報導

60歲港星張耀揚因演出「古惑仔」系列電影，以烏鴉一角走紅，成為經典反派人物。本土天團「玖壹壹」的春風昨（19）日曬出兩人合照，附上一段文字，勾起不少人回憶殺。

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▲張耀揚飾演反派烏鴉一角，令人印象深刻。（圖 / 微博）
▲張耀揚飾演反派烏鴉一角，令人印象深刻。（圖 / 微博）
張耀揚憑著烏鴉一角讓人印象深刻，至今他已60歲，留著滿頭白髮，下半臉的落腮鬍也已全白，精神狀態看上去不錯。春風昨日突曬出兩人合照，他模仿先前網路上流傳一段影片，大約10幾年前張耀揚出席一場籃球比賽的頒獎典禮時，說的一段話，「台該掀了、台該掀了，我希望2012年10月29號，同一天，帶這個打籃球的仇人，再來到澳門一起去劈殺，好嗎。」

▲「烏鴉」張耀揚59歲現況曝光。（圖／翻攝自微博）
▲「烏鴉」張耀揚是港片經典反派人物。（圖／翻攝自微博）
張耀揚近照曝光，掀起7、8年級生回憶殺，紛紛表示，「帥一輩子的男人」、「東星耀揚」、「真的是我們年代的古惑仔始祖」、「說好了單挑你XX拿刀，你以為我們洪興沒刀啊！？」、「烏鴉哥才是扛霸子。」

張耀揚2008年因拍戲導致椎間盤突出，花了多年休養，並減少拍片將事業重心轉移，2014年他決定棄影從商，移居澳門，進軍澳門賭業，同年被抓到吸毒，從此被影視業封殺。

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