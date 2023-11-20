台灣人壽相約員工「TeamWalk」副總經理笑稱「有人瘦了15公斤」

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他更以張艾嘉「愛的代價」形容，TeamWalk就好比歌詞中的「走吧，走吧，人總要學著自己長大」來形容參賽心境，在計步的過程中如果遇到撞牆期，更有如歌詞所描述的「人生難免歷經痛苦掙扎」，但是當你走出健康、走出效果後，就會「為自己的心找一個家」。他強調，台灣人壽身為台灣第一家保險公司，當然會特別希望服務的客戶身體健康，有良善的企業職場，秉持這樣的初衷，「TeamWalk健康企業大賞」將會持續舉辦下去。
「TeamWalk健康企業大賞」從最初僅是祭出龍珠獎勵，讓參賽員工走路換龍珠進而能夠兌換相關禮品，今年更同步攜手「社團法人高雄市愛種樹協會」串連運動與減碳，活動只要累積達100億步，即種下100顆樹苗。在一個月的活動當中，經由眾多健康企業員工的通力合作，今年度「TeamWalk健康企業大賞」全年總計上傳步數突破100億步，等同繞行臺灣6800圈，台灣人壽與與健康企業一起齊心種下100顆樹苗，「億步一樹」為地球、善盡永續保險企業社會責任，「相信未來活動的號召力會越來越強，這也是一種永續的概念」郭肇佳說。
台灣人壽不遺餘力推廣ESG永續發展，若能在全民健康領域做出貢獻，對於保險公司來說也是雙贏發展，所以特別希望攜手企業夥伴重視健康職場的議題，一起合作擴大ESG永續影響力，而未來台灣人壽也將展開與第三方運動團體、科技公司與公益團體的異業合作，形成健康運動生態圈，在後疫情時代一起為企業員工打造職場健康新生活。