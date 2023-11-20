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台灣人壽辦企業健走　意外激起參賽公司內大PK

▲中信金控旗下子公司台灣人壽為了推展職場健康，連續兩年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，得獎企業會後合影。（圖／記者李詠平攝，2023.11.20）
▲中信金控旗下子公司台灣人壽為了推展職場健康，連續兩年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，得獎企業會後合影。（圖／記者李詠平攝，2023.11.20）

記者李詠平／台北報導

台灣人壽響應全球ESG永續發展，開發團險健康管理服務的TeamWalk APP，連續2年舉辦TeamWalk健康企業大賞活動，並於20號舉辦頒獎典禮。其中，年度健康企業獎由知名光學廠佳凌科技拿下第一，第二名和第三名分別為財團法人食品工業發展研究所，以及美耐板大廠台灣富美家。

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獲得第一的佳凌科技股份有限公司，董事長劉嘉彬現場分享自己就是走路愛好者，會趁著走路時思考工作或一邊聽名人演講，同時換來身體健康。劉嘉彬說公司有將近40人響應TeamWalk活動，他發現活動開始後，同事間把健走時互相加油鼓勵的行動轉移到工作上，也因此公司部門間工作溝通更為順利。令劉嘉彬驚喜的是公司一位年過60的員工，自從參加台灣人壽的健走活動後，不僅血糖成功降低，連平常本來固定要吃的藥物都減少了；公司更有副總受到激勵，決定以後要在公司舉辦半馬活動。

佳凌科技董事長劉嘉彬為了提升士氣，允諾除了TeamWalk 獎金外，也自掏腰包加碼獎金給員工，成功拿下年度健康企業獎寶座。他現場也開玩笑地說：「員工下班去走路，不僅工作效率提升，員工不用加班，公司也省錢」，顯示健走比賽從個人到公司都有正面效益。

拿下年度健康企業獎第二名的財團法人食品工業發展研究所（以下稱食研所），行政室主任陳建生坦言本來不期待同事有興趣參加健走活動，沒想到一宣布，公司六分之一的人都投入比賽，一共組成17隊。陳建生笑說：「我也走路上班一個禮拜，每天會走2萬步，但同仁之間是4、5萬步在走」陳建生分享自己一開始也會腳酸，不過開始一週後狀況就改善許多。

陳建生說令他意外的是，他發現公司的各隊之間還會私下互相PK，晚上隊員間更會打電話彼此鼓勵，同時增強了同仁的感情和聯繫。雖然現在活動已經結束，但內部有同仁持續維持運動習慣，有人接著要跑半馬或挑戰南湖大山。

陳建生現場透露，在活動結束三天前，食研所曾接到台灣人壽的通知是「當下排名第三」，因此同仁就很努力的走，進步到第二名，讓參加的同仁都很高興。

代表台灣富美家接下年度健康企業第三名的許明祺經理說，公司內部為了吸引員工運動，其實費了不少功夫。為了號召員工響應健走活動，不僅在廠內同步舉辦健走活動，更加上為期兩個月的減脂比賽還有參加獎；鼓勵的同時，也一邊宣導飲食和運動知識，讓員工不要走三天就「鐵腿」，能走的更健康。

許經理分享參加健走活動後，公司內有趣的轉變，從每天的問候語就可見不一樣。許經理說：「早上問候語原本是『早安』、『吃飽了嗎？』，現在是『昨天走幾步？』、『 上傳了嗎？』」，除此之外，員工之間也會開始會討論哪一座山好走，或分享哪裡風景漂亮，可見健走活動不僅增進員工健康，更讓彼此感情更緊密。

三間得獎企業一致肯定台灣人壽舉辦的健走活動，不僅培養員工養成運動習慣，改善身體狀況，更強化員工間的聯絡和情感連結。他們現場承諾明年一定會繼續參加TeamWalk健走活動，期許透過企業舉辦運動，共創ESG職場健康新生活。

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