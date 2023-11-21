拼立委七連霸 林岱樺期待高雄能成為大家實現夢想的地方
2024總統大選、立委選舉20日開始登記，民進黨高雄市第四選區立委林岱樺拚七連霸，在登記時提出持續推動能源國安•產業根基、推動智慧科技•農業升級、順暢交通•建設繼續及百年大計•首重教育等四大政見外，也期待高雄是個能成為大家實現夢想的地方。林岱樺也呼籲選民站出來，讓她能夠持續在國會，替高雄顧元氣、繼續拼！
記者郭凱杰／高雄報導
立委林岱樺今天正式登記參選第十一屆的高雄市第四選區立法委員。林岱樺表示，將會繼續扛起責任，為林園、仁武、鳥松、大寮的發展持續努力，大家一起推動高雄向前行！林岱樺指出，高雄，不只是故鄉，更是實現夢想的地方。蔡總統大力推動南方前進，隨著半導體S廊帶逐步落實，產業鍊的串連與虛實整合，將會帶動高雄城市加速升級，扮演高雄產業動力的第四選區，將會在第一線見證高雄的加速進步。
林岱樺表示，過去在中央協調土地、水電供應無虞，更推動國際人才培育長達十餘年的時間，一直在最前線為高雄爭取5G、AI產業投資，國際高端消費的遊艇產業，也在高雄定錨成長，讓有志於邁向世界的林園、大寮、仁武、鳥松學子們，能夠透過產學合作，在家鄉貢獻所學、實現理想。
林岱樺也指出，未來四年，是高雄揚帆啟航，立足世界舞台的重要時刻，她也出四大政見主軸，首先是持續推動能源國安•產業根基，國防安全、能源產業打造高雄海洋國際運籌中心。其次是推動智慧科技•農業升級：擴大農保、導入智慧科技增加農漁民收入，協助中小企業產業升級。再來便是順暢交通•建設繼續：持續推動捷運林園線、黃線，國七、高屏二快，爭取防洪治水、造橋鋪路經費。
林岱樺也認為，百年大計•首重教育，教育環境軟硬體升級、擴大產學合作、持續推動雙語教育、爭取更多津貼讓年輕家庭敢婚敢生、爭取特色共融公園、擴大推行老幼共園、打造友善動物環境。