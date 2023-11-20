丫頭剛創業「被會計騙走100多萬」！怒揭A錢手法 結局竟心軟放人
藝人丫頭（詹子晴）旗下經營多種副業，更被譽為演藝圈最強闆娘，不過，詹子晴日前在節目上分享，其實剛開始創業時曾遇過被會計A走100多萬的故事，但容易心軟的她，竟然沒有把錢要回來，讓眾人相當吃驚。
記者詹鎰睿／綜合報導
丫頭在節目《命運好好玩》上坦承，她會想創業，主要是因為在演藝圈太閒了，而在一開始洽談時，還經常被廠商看扁，認為只是來玩的藝人。不過丫頭做任何事，包含開會、監督、聯絡等等都是自己來，才逐漸改變廠商的刻板印象。
由於天生娃娃音的關係，丫頭無奈地說，她總是對員工兇不起來，還有人和她打完招呼後就跑去玩手機。怎料，丫頭下秒自爆曾被公司會計捲走1百多萬的遭遇，原來丫頭因為沒有經驗，剛開公司時對會計非常信任，再加上自己不太會看財務報表，因此會計說要繳20萬的稅金，她毫不猶豫地馬上答應。
直到開了另一家新公司之後，丫頭才發現兩間公司的會計報表完全不一樣，這才知道原本的會計做假帳，把5萬寫成20萬，而這中間的差額通通進了自己的口袋，就這樣持續了1年之久，損失超過1百多萬。
但丫頭心疼表示，由於對方的家境不好，經常在家裡幫忙賣東西，幫媽媽做飯，忙到中午才來上班，「不好意思跟他要回這錢！」只好選擇請對方離開。所幸，學到教訓的丫頭，便開始努力學習管理財務，就怕有天會像其他大老闆一樣被捲走好幾千萬。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁