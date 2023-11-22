專訪／自認國防委員會「最能跨越黨派」　江啟臣挺台加入國際組織

我是廣告 請繼續往下閱讀
「國防外交委員會，是最能擴越黨派的委員會。」江啟臣坦言，由於台灣「先天不良」，別的國家可以跟很多國家買武器，不過台灣只能跟美國購買，而且，美國對台灣國防、國家安全有其看法，台灣要購買，對方還不見得會賣。
江啟臣說，因此，如果台灣想要購買武器，還是要由國防部去跟美國洽談，而立法院也會盡責審查價格是否划算、財政是否能支應，強調「只要國家需要，基本上在國防外交委員會都不會有人刻意擋預算。」
面對國會外交現況，江啟臣分析，會著重在政治面向、國際組織參與面，或是雙邊互動，以台灣目前處境，當然希望與人為善，不管是正式、非正式締結邦交，或者是國際組織的參與，他過去在從政前，對於APEC也有所研究，深知國際組織參與，對於外交效應有很大影響。
因此，江啟臣才會跟外交部長吳釗燮建議，不管派誰都好，一定要派人前往APEC峰會，最後也派出台積電創辦人張忠謀代表台灣擔任APEC領袖代表，江認為，這是峰會外交、領袖外交，且多了很多私下非正式外交機會，這就是非常好的運用場域。
同時，江啟臣也認為，絕對不樂見斷交，如果現在無法增加新的邦交國，那就將策略放在拓展、深化原有邦交國關係，目前來看，台灣與美、日兩國雖然沒有正式邦交，不過，雙方實質關係卻最密切，但這也不代表既有邦交國不重要，對於「邦交國無用論」，自己不太能接受。