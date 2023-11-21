特企／芙彤園新作「騰龍財富滾珠精油」抽Audi A3璀璨迎龍年

Blueseeds芙彤園在龍年推出全新「騰龍財富滾珠精油」，這款精油以ＥＳＧ為己任，直接向台東小農採購原料，支持友善農法，同時與公益團體攜手，提供生計支援，並將營收的5%贊助公益團體。積極參與台東土地的復育工作，致力於保護生態多樣性與維持生態平衡。這瓶精油的原料來自與原住民契耕農的合作，在台東土地上以自然農法培植，實現產地到產品的全程掌控，確保提供純正精油，不含任何人工化學合成添加。
用好精油在立春前補財庫
新春佳節，Blueseeds芙彤園以獨特的方式來慶祝，更為市場迎接龍年吉祥納福做預備，2024年正值「甲辰」年，在農曆干支紀年法中，「甲」是天干的第一位，「辰」是地支的第五位。甲辰年主要受到木和土的影響，木代表生命的成長、活力和靈感，而土則與穩定、實際和務實相關。甲辰年的生肖是龍，而龍在中國文化中象徵權威、力量和好運。「騰龍財富滾珠精油」所選用的原料與其命名與龍年的象徵相符，讓消費者在新年中搶得先機，購足好運，增添福氣。2024年2月4日立春，更是補財庫的好日子，把握這個日子補財運可連旺一整年。
以珍貴成分帶來一整年的好運
「騰龍財富滾珠精油」的製程極為嚴謹，保證了高品質的產品。原料經過高溫蒸餾，熟成時間超過180天，確保提供全天然且絕無人工化學合成添加的精油，進一步杜絕了環境賀爾蒙的影響。而乳香和沒藥等珍貴成分更是為這款精油增色不少。乳香在古埃及被視為「美容聖品」，而沒藥的香氣則略帶苦辣，帶有獨特的氛圍，兩者的結合賦予「騰龍財富滾珠精油」獨特的香氣，讓使用者在體驗中感到微妙的愉悅。早晨在手心揉開，在每5至6小時補充一次，即可帶來好運；商家可塗抹在店門或收銀機，為生意帶來財運！
抽Audi A3璀璨迎龍年
此次推出特別活動中，每瓶「騰龍財富滾珠精油」內含一個抽獎序號，預計在2024年2月16日開獎當天，將宣佈最大獎Audi A3汽車乙台的幸運得主。這活動不僅是為顧客帶來濃厚的新春喜悅，更象徵了Blueseeds芙彤園對社會和環境的深切關懷。每一瓶精油都代表著對當地小農、弱勢家庭以及台東土地生態的支持，將愛心灌注每一滴精油中。在新年的來臨，攜手共創更美好、永續的未來！
騰龍財富滾珠精油詳情。
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