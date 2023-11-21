郭倍宏1122登記參選　嘆民進黨司法迫害盼選民主持公道

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郭倍宏回憶著說11月22日晚上，雖引來國民黨軍、警、憲、特共達數千人的大軍團團包圍，但他不僅無懼國民黨的通緝令發表了一場慷慨激昂的演講，更於演講結束後，在現場1500名民進黨支持民眾戴上寫著「黑名單」的面具，及數萬名民眾鼓噪掩護下，安全逃脫國民黨的大軍圍捕，在台灣民主政治發展史上，他這次黑面具事件，喚醒了台灣人主權意識上，創下了不可抹滅的「民主先鋒」之風範與評價。
郭倍宏也自豪的表示，當年這場偷渡返台冒死助講的「黑名單面具日」，竟然為民進黨當年提名23席立委，高票當選了21人。從此奠定民進黨在台灣政壇的根基。從歷史來看，他對民進黨的功勞，堪稱居功厥偉。
未料34年後的今天，郭倍宏他自己將投入立委選舉卻面臨來自民進黨政府的諸多打壓，莫名奇妙2年前偵結不起訴的案子又被重新起訴，他的後援會總會長陳乃靜更被以「扣帽子」似的，在完全沒有澄請說明權利的情況下被片面扯上郭台銘連署賄選案，遭到羈押禁見至今音訊全無。
郭倍宏認為，黑名單面具之夜的傳奇是當年現場上萬名勇氣可嘉的台灣人共同奮鬥寫下的輝煌史篇，他不敢居功。至於是否幫了民進黨立委選舉大獲全勝？郭倍宏說，當時民心思變，政治氛圍風起雲湧，他不敢說是他的功勞。但他請民進黨也想想如今的情況，是否又聽到了「民心思變」的警鐘響了。他更要求相關單位，立刻讓陳乃靜出來當面講清楚。
郭倍宏說，明天早上登記完後，他將率車隊繞行苓雅、鼓山、新與、前金、鹽埕等五個行政區，他邀請所有沿途的支持者，看到他誠摯拜票時，可以給他滿滿的回應與鼓勵，陪他一起勇往直前，走向勝選。