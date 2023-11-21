高雄YouBike學生前30分鐘免費方案 陳其邁：優惠方案延至115年
高雄市長陳其邁今(21)日在議會答詢時宣布，民眾凡持TPASS通勤999與399月票、以及憑一卡通搭公共運輸轉乘，均享有公共自行車前30分鐘免費優惠，學生騎乘YouBike2.0前30分鐘免費優惠方案延至115年。
記者郭凱杰／高雄報導
國民黨高雄市議員麗燕質詢時指出，高雄YouBike目前是學生前30分鐘免費，並實施至今年12月31日，但台北將於2024年1月將回復YouBike前30分鐘免費政策，且是以全民為對象。大台北地區包括北北基桃的通勤族，通勤月票上線後也納入YouBike前30分鐘免費政策，希望高雄也能跟進，除了讓民眾享有前30分鐘免費外，也能騎單車獲得健康、減少汽機車污染，藉此呼應2050淨零排放政策。
陳其邁表示，台北市YouBike全民前30分鐘免費，高雄若要跟進，可能要多編列2.46億元預算，不過，高雄除了通勤月票前30分鐘免費外，一卡通轉乘公共運輸前30分鐘也有免費，學生前30分鐘也免費，已簽準延至2026年，以目前現行前30分鐘10元來算，高雄已補助5元，民眾自付5元，負擔應該不會太大。
此外，高市府持續推動MenGO整合平台，包含整合捷運、輕軌、公車、YouBike等多元交通運輸工具，提供票證、支付等各項功能，並屢次獲得國際各項大獎肯定，榮獲 APEC ESCI 2022智慧運輸(Smart Transport)類別銀牌。