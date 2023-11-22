「台灣巴菲特」行賄雄二監主任管理員147萬 判撤職、停用2年
自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因吸金41億元被判囚14年，但他在高雄第二監獄服刑時，以147萬餘元買通吳姓主任管理員後，將信件、錄音筆讓吳男偷偷帶到監獄外。吳男今年3月遭搜索、5月遭起訴，對於行政調查，吳男坦承不諱。懲戒法院認定，吳男破壞監所秩序至為嚴重，判決撤職，並停止任用2年。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
法務部移送指出，吳男於2019年4月30日至2023年3月16日止，擔任高雄第二監獄仁舍的主任管理員，因收受不正利益及賄賂，為收容人傳遞未經檢查的信件、錄音筆等物品，涉嫌違反《貪汙治罪條例》違法執行職務。
高二監調查，周瑞慶於2020年4月利用律見機會，由律師聯繫周在監獄外的朋友，以7萬多元購買2頂安全帽，再轉交吳男；10月以相同手法，送了2支16萬餘元的三星手機。2021年間，吳男讓周瑞慶將書信私下攜出獄外交給周瑞慶的員工。
2021年4月至今年3月間，吳男將周瑞慶的信件、錄音筆等置於自身衣物內挾帶出監所，並放置於周瑞慶指定之處所，讓周的員工取走，吳男按月收取4萬元至8萬5000元不等賄賂。
懲戒法院第一審認為，吳男違反規定為因案羈押人傳遞訊息，破壞監所秩序至為嚴重，其收受之賄賂有147萬9400元，金額不低，但犯後能坦承違失行為，並於偵查中繳回犯罪所得，判決撤職，並停止任用2年。可上訴。