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沈玉琳媽怒轟「你老婆是壞人」！妻半夜委屈落淚　衝突導火線曝光

▲沈玉琳（左）媽媽對著他砲轟媳婦芽芽「你老婆是壞人」，芽芽半夜委屈致歉，衝突導火線曝光。（圖／TVBS提供）
▲沈玉琳（左）媽媽對著他砲轟媳婦芽芽「你老婆是壞人」，芽芽半夜委屈致歉，衝突導火線曝光。（圖／TVBS提供）

記者薛羽彤／綜合報導

沈玉琳2010年迎娶小17歲的助理芽芽，婚後育有一女，家庭生活幸福美滿。近日他在節目《11點熱吵店》中分享家中唯一一次婆媳危機，原來是芽芽匯錯金額給婆婆，讓她氣得打電話給沈玉琳痛罵「你老婆是壞人！」最後芽芽私下打給婆婆道歉，沈玉琳不小心聽到後眼淚直流。

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▲沈玉琳和老婆芽芽（右）婚姻幸福。（圖／TVBS提供）
▲沈玉琳和老婆芽芽（右）婚姻幸福。（圖／TVBS提供）
《11點熱吵店》中談到婆媳問題，沈玉琳分享自己沒和媽媽同住，所以沒什麼婆媳問題，唯獨一次出現家庭危機。沈玉琳透露每逢母親節，自己無法回鄉看探望媽媽時，就用匯錢的方式讓老人家開心，以往都會接到媽媽的感謝電話，唯獨那年匯完錢過了2個禮拜後，他接到媽媽的來電，媽媽聲音異常的低沉、帶點哽咽，「琳仔，跟你講一件事，你老婆是壞人！！！」

▲沈玉琳透露媽媽打電話給他氣喊「你老婆是壞人」！（圖／11點熱吵店YouTube）
▲沈玉琳透露媽媽打電話給他氣喊「你老婆是壞人」！（圖／11點熱吵店YouTube）
沈玉琳追問下去，媽媽氣問「我問你！母親節的錢，是不是你叫你老婆去匯的？匯多少？」他回答「8萬」，媽媽立刻大喊「放屁！我只收到8000」，當他還在百思不得其解時，媽媽爆粗口後便掛斷電話。事後，芽芽翻了存摺才發現用ATM匯款時，確實少按了一個零，沈玉琳無奈表示老人家不會理解什麼是ATM，只會意識到自己少收錢了，當下芽芽也認為「這不是我的錯啊！你怪我幹什麼。」

▲沈玉琳原本要給媽媽8萬變8000，媽媽氣炸打電話來質問（圖／11點熱吵店YouTube）
▲沈玉琳原本要給媽媽8萬變8000，媽媽氣炸打電話來質問（圖／11點熱吵店YouTube）
直到凌晨，沈玉琳聽到浴室傳來啜泣聲，發現芽芽偷偷打給婆婆道歉，門外的沈玉琳聽到後，眼淚也偷偷流下來，一旁的Melody（殷悅）聽完也直呼「這個老婆真的值得你疼惜。」

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