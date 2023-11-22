日本出租女友超夯！2600元能「約會」2hr　YTR：比真的交往還便宜

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在現代人容易感到孤獨情況下，也使得「出租女友」、「出租男友」等服務在社會當中盛行，主要是販售「陪伴感」，讓找不到對象、需要陪伴的人可以支付一定的費用，就能享受約會樂趣。
要「租借」男友或女友其實不困難，點開網站就能看見正在「出租中」的年輕男女，上頭不僅能看見最基本的名字、年齡、職業、身高、血型、興趣等，還詳細記載，能不能配合顧客穿指定服裝，外語能力程度如何，地點是否能接受在KTV、泡溫泉等。除此之外，就連如牽手、搭肩等「能接受的肢體接觸程度」也都清楚標明。
雖然每個「出租女友」、「出租男友」的「租借價格」不一，但價格大約落在2個小時12000至13000日圓（約台幣2500至2700元）不等。依據不同網站規定，費用除了照時間來算外，只要支付足夠交通費用，也可以要求出租女友或男友「出差」，前往其他縣市約會；若是「約會」過程愉快，也能支付「延長費」。有些網站甚至能事先支付費用，讓約會過程中不會「談錢傷感情」。
而網站也會明確要求不得與「出租中的女友或男友」發生性關係，或非必要的肢體接觸，使用者必須嚴格遵守相關規定。
先前擁有超過90萬訂閱數的外國YouTuber哈利賈加德（Harry Jaggard）親自嘗試在東京「出租女友」，當時他和「女友」在原宿車站碰面，賈加德則付了約400美元（約台幣1.2萬元）租借。事後，賈加德坦言「這是我見過最荒謬、最昂貴的一場約會，但我很喜歡，因為這仍然比交一個真正的女友還來得便宜。」