衛福部、醫療工會正面對決　薛瑞元「這句話」惹怒護師

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薛瑞元表示，今天先釐清問題的本質、並收集工會訴求，但要即起回答有其困難，有些工會所描述的情況，需要進一步調查才能了解實際情況是個案還是整體性的問題，有些涉及跨部會業務，如勞動部等，需要釐清勞動法令規範與其訴求是否一致，也有部分是衛福部內部即可處理，但同樣需要時間。
針對工會團體所表達的訴求，薛瑞元說，短期可以處理的訴求，如防疫獎金尚未發放等，衛福部收集資訊後加以調查，若屬實，將對醫院進行告誡，並要求發放；需要長期處理的議題，如跨科支援的指引等，沒辦法那麼快，等3個月後再來開會，會中報告處理進度；至於跨部會相關議題，則與勞檢等有關。
📍護師不滿等3個月
然而，對於這次會議內容，台灣護師醫療工會顧問陳玉鳳表示，衛福部願意開啟每3個月固定一次定期溝通會議是好事，但若真等3個月後，都已經選舉完了、政府可能也已經改朝換代，「我們部長非常厲害，他跟我們說『你賭賭看啊！賭一賭啊』」、「看看下一個部長會不會這麼好。」
陳玉鳳表示，護師工會認為應優先解決護病比與勞動法令相關問題，衛福部認為應跨部會處理；解決低薪方面，則要求部方對不給護理師加薪的私人機構，取消停車場、美食街相關優惠；另也表達，偏遠地區人員加給不應有差別待遇，而部立醫院也不該讓醫師拿走8成獎勵金、忽略其他人員的努力等訴求。
台灣護理產業工會理事廖士婷則指出，工會對於12項護理政策有很大的疑慮，政策2024就要上路、等3個月已是緩不濟急，而護理界像一個破掉的水桶，政策的補洞措施非常少、力道也不足，很多護理師在痛苦中很要離職，衛福部應該設法減輕現職護理師的痛苦，比如加薪、處理勞資關係不平衡等。
📍台醫聯對會議表失望
台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩表示，醫檢師、職能治療師、呼吸治療師等均有代表與會，會中工會向衛福部提出訴求，衛福部也表示會將這些問題帶回去研議，但以往這些問題討論已久，也不見衛福部提出解決方案，因此台醫聯對於本次會議其實感到相當失望。
台灣醫療工會聯合會、北市聯醫企業工會秘書高若想則表示，今天工會提出如跨科支援、醫檢師PCR獎勵金、護理師津貼議題等討論已久，但衛福部次長王必勝說，他自己是第一次聽到，需要時間研議，工會也在會議中要求回應，但王必勝堅持3個月後會議再行處理，而工會希望後續會議切莫流於形式。