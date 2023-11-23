連名稱都保留！「這新法」送出衛環委員會　薛瑞元揭爭議關鍵

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然而，《數位醫療發展條例》草案自法案名稱就卡關。衛福部醫事司長劉越萍表示，將法規內容包含發展促進與醫療等相關項目，建議考慮改「醫療」為「健康」，以涵蓋個資等其他相關的眾多討論。
民進黨立委蘇巧慧則認為，相關法規有討論的必要性，但相關改動涉及定義，新法處理範疇有待確認，且名詞定義有待釐清，此一法規也涉及個資保護與法規競合問題，涉及《醫師法》、《生技醫藥產業發展條例》、《人體研究法》、《藥事法》等。
民進黨立委吳玉琴提到，此一法案缺乏衛福部版本，而民眾黨版本邏輯、定義不清楚，並與《醫師法》、《藥師法》、《護理人員法》等眾多法規存在競合，包括其作為「數位醫療」還是「數位健康」管理之用，定位也並不清楚，亦不該讓新法凌駕於舊法之上。
而後《數位醫療發展條例》法案名稱採「保留」處理，後凡涉及「數位醫療」等相關名詞定義章名、條文均同以「保留」處理，最終僅第一章章名「總則」、第五章章名「附則」，及第二條規範主管機關為衛福部等條文通過，其餘條文全數保留。
吳玉琴於會中表示，此一法案決大部分條文遭保留，足見本法有待細究與釐清，立法院的委員會對法規有專業審查的責任，出委員會的法規應有一定的成熟度，而《數位醫療發展條例》草案包括名稱、或是法案期待告訴國人推動的方向都不明確，以此形式送出委員會，她感到很不安，認為要審慎看待，建議將該法保留於委員會審議。
但擔任本次會議召集委員的吳欣盈最終決定，將法案保留後送出，並表示此舉對台灣象徵性很重要，意味著跟國際上宣示，台灣把AI、醫療的重要性提升，至於細節「可以之後再做更多充分的討論」。
對於本次法案審議，薛瑞元於會後接受媒體電訪表示，此一法案本身立意良善，但裡面有很多地方還有待釐清，主要問題有二，其一是「數位醫療定義不清、法案規範內容也沒有明確」，其二則是「與其他法規關係如何、存在法規競合問題」，雖然送出衛環委員會，但多數條文保留，需要更進一步討論。