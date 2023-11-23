郭台銘簽婚前協議！曾馨瑩不能動2355億資產 離婚也要不到一毛錢
許多豪門顯達結婚都會擬簽一份婚前（內）協議書，以確保如果將來離婚，龐大的財產可以依照自己的意思處分，避免爭端發生，於名人圈相當普遍，身家約74億美元（約2355億元新台幣）的鴻海集團創辦人郭台銘，被封為中華民國史上最富有的總統參選人，他15年前再娶小24歲舞蹈老師曾馨瑩，訂婚前即簽好婚前協議，其中一項為夫妻倆各自擁有自己的財產，彼此沒有權利過問，曾馨瑩也放棄離婚後向郭台銘要錢的權利。
記者楊穎軒／綜合報導
郭台銘2008年7月在君悅飯店舉辦訂婚宴時向外界宣布，本身9成財產未來將捐做公益使用，且得到準新娘曾馨瑩同意，並完成文件簽署，另外，同年9月，兩人完婚後再向台北地方法院聲請登記改採用夫妻分別財產制，意指郭台銘夫婦各保有自己的財產所有權，凡是郭台銘名下的財產，曾馨瑩無權為任何處分，反之，曾馨瑩所有工作上的收入，郭台銘也沒資格干涉。
曾馨瑩和郭台銘的婚前協議內容其中一句寫道「如果離婚，郭名下股權不分割，不影響到鴻海估值和未來經營發展」，代表假如兩人離婚，曾馨瑩無法拿到郭台銘鉅額財產，女方放棄民法剩餘財產分配請求權亦同，離婚後不能跟郭台銘要他的婚後財產。
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