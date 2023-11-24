每百人就5個「長短腳」！恐脊椎變形　醫教正確穿鞋法、跟鞋撇步

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長短腳落差1公分內：可用鞋墊調整
若脊椎變化太大，對身體會造成不可逆的影響，可利用適合的鞋子來矯正脊椎側彎。一般而言，長短腳落差在1公分以內，可使用鞋墊來調整，超過1.5公分以上，就需要特殊的加高調整。
對於常見的O型腿或S型腿（外八），武俊傑則說，這可能導致膝蓋磨損，年紀大了後恐有膝關節問題，也建議選擇特殊的鞋墊或鞋子協助調整，可減輕不適。
扁平足應選「足弓支撐」的鞋子
此外，對一般人來說，鞋子宜考慮足弓形狀，例如扁平足可能需要選擇有足弓支撐的鞋子來矯正，高足弓則應選稍微高一點的鞋子，才能有足夠支撐感、舒適感。
武俊傑也說，針對不同的運動和活動，也需要不同機能的鞋子，例如打籃球，特別需要跳躍，所以要穿能保護腳踝的籃球鞋，打網球則要選抓地力夠強的網球鞋，而慢跑鞋及久穿的休閒鞋，則格外需要有彈性，以減少對腳底的壓力。
夾腳拖舒服，但應避免長時間穿著
對於高跟鞋等特殊鞋款，武俊傑則說，可放入使用柔軟且有彈性的鞋墊，並選擇稍大一點的尺寸，並在空暇時間換穿其他舒適的鞋子，以減輕足部負擔；至於夾腳拖等潮鞋，因為不符合人體工學，最好不要長時間穿著，並應適當讓雙腳休息。
長時間站立，鞋子挑選有訣竅
若需長時間站立，則可考慮選擇某些具備特殊設計的鞋子，首先要選擇前方稍微寬一點的楦頭，避免大拇指外翻，且鞋底要夠軟，但後跟可稍微硬一點，以防腳後跟受壓變形，同時應選擇適合足弓的鞋墊。
武俊傑表示，為雙腳選擇適合的鞋子很重要，且最好能在不同情況下選擇合適的鞋墊，有長期的舒適穿鞋體驗，才可穩定保護腳部健康。