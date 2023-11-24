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抗生素≠消炎藥！高達6成傻傻搞不清楚　羅一鈞勸你學「診間3問」

▲抗生素不等於消炎藥，自行亂服藥或擅自停藥，容易造成病況惡化。（示意圖／取自unsplash）
▲抗生素不等於消炎藥，自行亂服藥或擅自停藥，容易造成病況惡化。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

抗生素可殺細菌，是近代醫學重要發明，若產生抗藥性，治療感染會格外棘手，為此台灣感染症醫學會攜手疾管署、健保署等單位，攜手呼籲「救救抗生素，讓抗生素救人」，並提出「診間3問」，盼民眾正確認識、使用抗生素，共同守護醫療環境。

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根據2019年統計，全球有127萬人死於抗藥性細菌感染，因此世界衛生組織（WHO）將每年11月18至24日訂為「世界抗生素認知週」，希望醫界加強衛教宣導。

疾管署副署長羅一鈞指出，抗藥性問題日益增加，我國已於「2050衛生政策白皮書」加入抗生素管理計畫，期待提升感染管制與抗生素抗藥性管理量能，及感染管制專業人力、知識，才能有效控制抗生素抗藥性。

感染症醫學會理事長王復德醫師則說，抗藥性細菌比例近10年已攀升超過3倍，造成臨床醫師頻繁投入治療，患者安全也此降低；該會秘書長黃建賢醫師則說，感染抗藥性細菌將使住院天數、治療成本成長40%，致死率更增逾6成。

為了解民眾對抗生素的認知及使用情形，感染症醫學會今年針對年輕族群進行抗生素認知調查，發現7成民眾自認了解抗生素使用時機，卻高達6成觀念錯誤，例如以為抗生素等於消炎藥，或認為抗生素可以治療病毒感染，甚至以為只要症狀一樣，就應該吃抗生素。

此調查也發現，有3成民眾會不當使用抗生素，其中以自行服用抗生素最多。

黃建賢指出，雖然多數年經民眾自認了解抗生素，實際的觀念卻有不少出入，行為上也有不少誤用狀況。

中華民國診所全國聯合會（簡稱診全聯）理事長陳宏麟醫師表示，基層診所常遇到民眾在症狀改善後擅自停藥，或未按照指示的間隔時間用藥。

例如日前一名50多歲患者因泌尿道問題就醫，雖告知應服完3天抗生素療程，並於3天後回診，但病人領藥後未按照醫囑，2天後因症狀改善便擅自停藥，後來高燒、後腰劇痛，回診才發現已是急性腎盂腎炎，是不當使用抗生素造成病況惡化的血淋淋例證。

為加強民眾對於抗生素認知，感染症醫學會今年首次與診全聯共同提出「診間3問」：

一、「有沒有」：藥物是否有抗生素？

二、「吃多久」：處方中的抗生素應該服用幾天？

三、「小心什麼」：本次服用抗生素應注意什麼？

王復德表示，希望民眾看診時主動向醫師提出以上3道問題，才能掌握自己的藥物內容，也才能正確用藥。
 

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