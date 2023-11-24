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皮膚科專家齊聚，攜手舉辦「戰勝異膚，醫病齊步走！」病友衛教講座

▲皮膚科專家齊聚，攜手舉辦「戰勝異膚，醫病齊步走！」病友衛教講座
▲皮膚科專家齊聚，攜手舉辦「戰勝異膚，醫病齊步走！」病友衛教講座

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】在關注健康與醫療的旅途上，臺灣皮膚科技教育學會、臺灣皮膚科醫學會與臺北榮民總醫院皮膚部攜手合作，將於12月17日舉辦一場專為異位性皮膚炎病友舉辦的病友衛教講座。

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此次講座的主題為「戰勝異膚，醫病齊步走」，活動將由皮膚科專業醫師共同主持，旨在促進醫病共享決策，讓病友更了解和參與自己的治療過程。

講座將提供一個開放的平台，讓病友們能夠與醫師面對面交流，提出疑問，並分享彼此的經驗與建議。此外，本講座不收取任何費用，凡報名成功且當日出席者，還能享有精美伴手禮、精油沐浴球DIY體驗(可帶回三顆精油沐浴球，市價900元/人)，及美味的外燴午餐!

這是一個非常難得的機會，相信在這個充滿溫馨和意義的場合，您會收穫滿滿。誠摯期待與您在12月17的相見！

活動日期：2023年12月17日（日）

活動時間：上午9:00-11:45(11:45後午餐餐敘)

活動地點：臺北榮民總醫院第三門診9樓醫療創新中心(台北市北投區石牌路二段201號)

邀請對象：異位性皮膚炎病友及家屬30位(名額有限，額滿為止)

費用：全程免費

詳細活動資訊請前往「臺灣皮膚科技教育學會」網站：

https://www.derma-edu.com.tw/page/news/show.aspx?num=69&root=19&page=1&lang=TW

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59905

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