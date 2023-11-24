參選後首度回娘家！蕭美琴曝立委「選情告急」　喊國會一定要過半

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蕭美琴表示，她抱著回娘家的心情看大家，3年半前離開立法院，沒有想像到有一天會以這樣的型態與大家見面，在場許多立委都是多年不見的老朋友，她心情很興奮很激動，但同時也很擔心，因為這幾天不斷有立委告訴她「選情告急」，讓她非常不忍心，也很期待跟立委們在各選區、在基層，一起爭取更多台灣人民的支持認同。
蕭美琴提到，民進黨立委每一位都是戰將，大家曾經在這裡攜手作戰，她在立法院待了四屆，這些年是她不斷在政壇上學習的歷程，有民進黨立委們14年來的相伴，讓她在學習過程中，也能對台灣社會的脈動，對如何推動國家重大政策、貼近民意，有更深刻的認知。
「我們過去14年相伴，未來還會有更多相伴的機會！」蕭美琴強調，國會一定要過半，她在立法院服務期間，曾經有三黨不過半，也有執政黨過半，這兩種型態，在各種政策、政務的推動上，真的是天壤之別，相信最資深的民進黨團總召柯建銘更能體悟。
蕭美琴提到，未來為了台灣更好，有很多要繼續努力，要以正向陽光來看待台灣的未來，每一位台灣人民都希望國家不斷前進，不是為了權力爭奪算計，要繼續前進，所有政務的推動，也需要執政黨國會過半來相挺與支持，「賴蕭配，國會過半，做對的事，選對的人！」
「美琴回娘家了！戰貓回來了！」柯建銘提到，蕭美琴是優秀黨團成員，不管是黨團會議，還是院會都一起奮戰，她的戰力跟論述能力不用再多介紹，絕對是1+1大於2。
柯建銘感嘆，遺憾藍白把感恩節當成愚人節、愚弄選民，演一齣台灣政治史上最荒謬的鬧劇，只看到心機、鬥爭、爾虞我詐，賴蕭配絕對是最佳組合，只能賴蕭配才能承擔國家重任。
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