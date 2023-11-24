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讀書終於不全身癢分心！高中生用藥達異膚病灶幾乎清零、癢感歸零

▲讀書終於不全身癢分心！高中生用藥達異膚病灶幾乎清零、癢感歸零
▲讀書終於不全身癢分心！高中生用藥達異膚病灶幾乎清零、癢感歸零

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】1名居住屏東17歲高中生，異位性皮膚炎讓全身奇癢難耐，雖斷斷續續到高雄各大醫院就醫求助，但症狀始終難以改善，除了不得不放棄最喜歡的籃球，平時讀書也因身體癢很難專心，就在高二升高三暑假，他配合醫囑，獲得健保給付使用新型口服標靶小分子藥物，果然病灶明顯改善幾乎清零、癢感歸零，能正面迎戰即將面臨的大學考試。

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讀書與交友都受重大干擾　健保已給付青少年新型口服標靶小分子藥物

高雄醫學大學附設紀念醫院皮膚部陳盈君醫師表示，異位性皮膚炎是無法的根治疾病，中重度病患只能用藥物控制嚴重程度，對青少年病患最大困擾是影響課業與人際關係，不論在家上課或回家複習，都會因皮膚癢難以專心，身上紅疹也容易受到同學側目，成年病患則會擔心影響工作，曾有患者因病不得不放棄出國外派機會。

陳盈君醫師說明，此名高中生個案在國中時初次發病，每次就醫都要從屏東到高雄，加上國高中課業繁重，不得已常常中斷治療。今年正逢他高二升高三的暑假，即將要面對大學考試，不希望病症影響讀書效率，正好有一款新型口服標靶小分子藥物，健保已開放對於12至17歲的族群有條件給付，個案用心配合醫師醫囑，在今年暑假過後成功申請到健保給付小分子標靶新藥。

▲高雄醫學大學附設紀念醫院皮膚部陳盈君醫師

口服標靶小分子藥物具便利與效果特點　病患回饋吃一天就有感受

陳盈君醫師指出，治療異位性皮膚炎，目前有傳統藥物、生物製劑、照光、新型口服標靶小分子藥物等，不同嚴重度病人對藥物反應各有差異，部分輕度病患使用傳統藥物就能改善症狀，中重度病患則要多次嘗試，生物製劑要用針劑注射，效果較慢但持續力較長，口服標靶小分子藥物則具便利與效果快等特點。

陳盈君醫師強調，臨床常有病患回診說，新型口服標靶小分子藥物效用很快，吃藥一天就明顯有感，目前健保給付規定為，須持續照光治療3個月，搭配2種口服免疫調節劑各3個月，確認治療成效仍不佳便能申請審查給付，鼓勵中重度異位性皮膚炎病友，主動與主治醫師諮詢，瞭解治療需求與病況，積極配合醫囑申請取得給付資格。

急需控制皮膚症狀自費也是選項　放心接受治療肝腎功能不受影響

陳盈君醫師提到，健保在財政資源有限下，不得不規範分配資源，如果有快速改善症狀需求病人，在經濟條件許可下，也可主動與醫師諮詢，自費使用新型口服標靶小分子藥物。例如有類似這名17歲高中生個案的其他異膚青少年病友，短期內就要面臨人生大課題，在考試前必須調整身體到最佳狀態，醫師本身或病人可以提出自費用藥方式參考，讓疾病能快速受到控制。

陳盈君醫師補充，部分病患對治療異位性皮膚炎藥物，可能有傷害肝腎印象，原因是傳統口服免疫抑制劑，分別需要定期監控肝腎指數，因此讓病人感到緊張，目前新型口服標靶小分子藥物在排除了某些特定感染性疾病後使用，則較不會有類似疑慮，可以非常放心接受治療，只要能長期配合醫囑，一定都能取得良好治療成績，讓生活品質得以改善。

醫病間充分討論找出最合適治療方式　有助長期控制疾病意願

陳盈君醫師也說，醫生與病人間能充分討論，仔細找出最合適醫治方式，有助於病患穩定接受治療決心，但診間時間相當有限，在中重度異膚醫病共享決策工具協助下，醫生可利用紙本資料，快速講解相關資訊，病患也能帶回家詳細閱讀，徹底瞭解各種優缺點後，再決定治療方針，能提高長期控制疾病意願。了解更多皮膚科醫學會出版的中重度異膚醫病共享決策工具，可上官網看更多https://www.derma.org.tw/resources/content.php?id=105



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59969

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