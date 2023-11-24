▲讀書終於不全身癢分心！高中生用藥達異膚病灶幾乎清零、癢感歸零

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讀書與交友都受重大干擾 健保已給付青少年新型口服標靶小分子藥物高雄醫學大學附設紀念醫院皮膚部陳盈君醫師表示，異位性皮膚炎是無法的根治疾病，中重度病患只能用藥物控制嚴重程度，對青少年病患最大困擾是影響課業與人際關係，不論在家上課或回家複習，都會因皮膚癢難以專心，身上紅疹也容易受到同學側目，成年病患則會擔心影響工作，曾有患者因病不得不放棄出國外派機會。
陳盈君醫師說明，此名高中生個案在國中時初次發病，每次就醫都要從屏東到高雄，加上國高中課業繁重，不得已常常中斷治療。今年正逢他高二升高三的暑假，即將要面對大學考試，不希望病症影響讀書效率，正好有一款新型口服標靶小分子藥物，健保已開放對於12至17歲的族群有條件給付，個案用心配合醫師醫囑，在今年暑假過後成功申請到健保給付小分子標靶新藥。
▲高雄醫學大學附設紀念醫院皮膚部陳盈君醫師
口服標靶小分子藥物具便利與效果特點 病患回饋吃一天就有感受陳盈君醫師指出，治療異位性皮膚炎，目前有傳統藥物、生物製劑、照光、新型口服標靶小分子藥物等，不同嚴重度病人對藥物反應各有差異，部分輕度病患使用傳統藥物就能改善症狀，中重度病患則要多次嘗試，生物製劑要用針劑注射，效果較慢但持續力較長，口服標靶小分子藥物則具便利與效果快等特點。
陳盈君醫師強調，臨床常有病患回診說，新型口服標靶小分子藥物效用很快，吃藥一天就明顯有感，目前健保給付規定為，須持續照光治療3個月，搭配2種口服免疫調節劑各3個月，確認治療成效仍不佳便能申請審查給付，鼓勵中重度異位性皮膚炎病友，主動與主治醫師諮詢，瞭解治療需求與病況，積極配合醫囑申請取得給付資格。
急需控制皮膚症狀自費也是選項 放心接受治療肝腎功能不受影響陳盈君醫師提到，健保在財政資源有限下，不得不規範分配資源，如果有快速改善症狀需求病人，在經濟條件許可下，也可主動與醫師諮詢，自費使用新型口服標靶小分子藥物。例如有類似這名17歲高中生個案的其他異膚青少年病友，短期內就要面臨人生大課題，在考試前必須調整身體到最佳狀態，醫師本身或病人可以提出自費用藥方式參考，讓疾病能快速受到控制。
陳盈君醫師補充，部分病患對治療異位性皮膚炎藥物，可能有傷害肝腎印象，原因是傳統口服免疫抑制劑，分別需要定期監控肝腎指數，因此讓病人感到緊張，目前新型口服標靶小分子藥物在排除了某些特定感染性疾病後使用，則較不會有類似疑慮，可以非常放心接受治療，只要能長期配合醫囑，一定都能取得良好治療成績，讓生活品質得以改善。
醫病間充分討論找出最合適治療方式 有助長期控制疾病意願陳盈君醫師也說，醫生與病人間能充分討論，仔細找出最合適醫治方式，有助於病患穩定接受治療決心，但診間時間相當有限，在中重度異膚醫病共享決策工具協助下，醫生可利用紙本資料，快速講解相關資訊，病患也能帶回家詳細閱讀，徹底瞭解各種優缺點後，再決定治療方針，能提高長期控制疾病意願。了解更多皮膚科醫學會出版的中重度異膚醫病共享決策工具，可上官網看更多https://www.derma.org.tw/resources/content.php?id=105
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59969
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