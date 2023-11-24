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讀技職有前途！22歲「航海王」畢業賺到重機、挑戰30歲存到一千萬

▲22歲「航海王」楊鈞皓走技職路有前途，大學畢業即存下第一桶金，送自己一台重機。（圖／楊鈞皓提供）
▲22歲「航海王」楊鈞皓走技職路有前途，大學畢業即存下第一桶金，送自己一台重機。（圖／楊鈞皓提供）

記者李琦瑋／台北報導

「22歲送給自己的大學畢業禮物是一輛黃牌重機，人生短期目標是在30歲時存到『一千萬』元！」隨著疫情後全球航運產業情勢成長，剛從高雄科大航運技術系畢業的楊鈞皓，進入放眼全球的海運業，並努力存下第一桶金，他自認，高中選擇就讀職業學校，是他人生最正確的決定。

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技專校院招生專業化總辦公室指出，楊鈞皓高中畢業於台南海事船舶機電科，大學畢業於國立高雄科技大學航運技術系。憑藉實力和運氣，一次就考取通過率只有20%的「交通部航海人員測驗」專業證照，目前任職於長榮海運。楊鈞皓剛結束半年的上船實習，下半年將升為見習三副，為慶祝這難得的里程碑，楊鈞皓送給自己一輛黃牌重機，作為畢業禮物。

楊鈞皓說，自己是家中三個小孩最不會唸書的一個，卻是家中唯一一個國立大學畢業生，而且在高中畢業時，還拿到台南市長獎及智育成績優良獎。

楊鈞皓回憶，國中時超級不想唸書，但就讀高一開始，就立下考國立大學目標，當年學校輪機科主任為了強化高三學生專業科目，在晚上特別開設補強課程。最後，楊鈞皓不負期望，考進心中第一志願，往光明的人生奔跑前進。

高中時期，楊鈞皓曾赴日本12天校外教學，從此確認不會暈船的自己，很適合航海人生，加上舅舅與阿姨也是長榮海運人，在家人的支持下，楊鈞皓也以長榮海運為就業目標。

而楊鈞皓原本認為，自己得準備5次考試，才可能拿到交通部航海人員測驗的證照，沒想到一次就過關，讓他直呼自己好像是天生註定上船。

▲目前任職於長榮海運楊鈞皓，認為就讀海事領域是人生最棒選擇。（圖／楊鈞皓提供）
▲目前任職於長榮海運楊鈞皓，認為就讀海事領域是人生最棒選擇。（圖／楊鈞皓提供）
楊鈞皓介紹目前的工作道，船上實習工作內容很有趣，三副需負責確認全船滅火器及救生設備安全無虞，而在航行中，有些船隻要用雙眼的瞭望搭配航儀的顯示確認距離。楊鈞皓更計畫，未來一步步準備，穩健地往大副、船長之路晉升。

以海運產業薪資行情，見習階段，1個月不包含加班費和獎金，即有5萬元至6萬元起薪，成為正式船員後，月薪直接翻倍，隨著資歷增加，待遇更加三級跳。

被問到國中時曾想過自己是國立大學畢業生，順利進入長榮海運，且在22歲時擁有一輛重機嗎？楊鈞皓說，「完全想不到！」他覺得高中就讀海事職業學校，是他人生中最正確且最棒的選擇，如同金鑰匙般為他打開了幸運之門，駛向人生更廣闊的海洋。

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