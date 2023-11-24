▲整個肚子痛？指不出位置？醫：「廣泛性腹痛」通常嚴重，盡速就醫！

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整個肚子都在痛？指不出位置？「廣泛性腹痛」通常問題嚴重！
王威傑醫師表示，廣泛性、難以定位、說不出哪裡痛、按壓也未必壓得出位置的腹痛，通常和臟器破裂、內分泌代謝、嚴重發炎有關。例如主動脈剝離、中空器官破裂、糖尿病酮酸血症、骨盆腔發炎、發炎性大腸炎、缺血性腸炎、紫斑症等。
主動脈剝離：腹主動脈剝離常見在中腹部一帶，但是嚴重時也可能無法定位，患者常會喊著就是肚子很痛，卻不知道哪裡痛，另也常見出現背痛、冒冷汗等。
臟器破裂：各臟器破裂除了該處疼痛，也可能因出現空氣空間而使得疼痛無法定位，例如卵巢、子宮、腸道等。腸道破裂也可能使得細菌外流，使周遭臟器大範圍發炎。
糖尿病酮酸血症：糖尿病的酮酸中毒，多數也是在下腹疼痛，但指不出實際位置，患者通常也會有喘的症狀出現。此情況在血糖控制不穩、近期合併感染的患者更需要特別留意。
骨盆腔發炎：骨盆腔位在下腹位置，發炎時常見是整個骨盆腔都一起呈現充血、發炎反應，因此大多情況下是一整個下腹疼痛，也較難以言喻確切疼痛位置。
發炎性大腸炎：較嚴重的發炎性大腸疾病，例如克隆氏症，通常是整個大腸一起發炎，位置就會廣泛。其他症狀也包括了腹瀉、血便、貧血、體重減輕、結節性紅斑等。
缺血性腸炎：缺血性腸炎的腸中風，常見位置在左上腹、右下腹等處，不過也有可能出現位置較大、分辨不出位置的情況。若遲未就醫將有在短時間內腸道壞死、致命的風險。
紫斑症：血管性疾病的紫斑症也會出現無法定位的腹痛，在這之前通常也會先出現發燒。其他症狀也包括暫時性的關節疼痛或關節炎，也因血管發炎皮膚會出現紫色斑塊的症狀。
肚子痛指不出位置、範圍廣？醫：盡速就醫，尤其風險族群！
民眾一般在遇到腹痛時常會再多加觀察，王威傑醫師提醒，遇到說不出個所以然的腹痛盡速就醫為佳，別再觀察。特別是曾有消化性潰瘍、心血管疾病、糖尿病、血糖控制不佳或近期出現感染等疾病史；以及進行過腹腔手術、或是發生過車禍；年紀大於80歲的年長者；或是出現四肢體紫、發燒超過３天等合併其他不尋常症狀等，這些高危險病史或無法判斷腹痛原因的族群都應特別留意。
腹痛指不出位置＋危險徵兆醫：即刻就醫，不可拖延！
王威傑醫師也提醒，如果腹痛指不出位置，又出現了「危險徵兆」，通常意味著病況已經相當嚴重，甚至可能危及性命。包括了腹壁僵直、按壓放開之後更痛的反彈腹痛、意識不清、冒冷汗、喘、脫水、血壓降低、血便、腹痛且痛到背後等，如有觀察到這些症狀應即刻就醫尋求緊急醫療協助，以確保生命安全。
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