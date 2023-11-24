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ALK晚期肺癌好發女性、非吸菸者　11月健保給付新增一線標靶用藥選擇！

▲ALK晚期肺癌好發女性、非吸菸者　11月健保給付新增一線標靶用藥選擇！
▲ALK晚期肺癌好發女性、非吸菸者　11月健保給付新增一線標靶用藥選擇！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據衛福部最新資料顯示，肺癌位居十大癌症死因第一位，110年最新癌症登記報告指出，肺癌發生人數超越大腸癌，成為國人十大癌症的「新癌王」。11月是世界肺癌月，今（2023）年11月健保署也放寬「ALK陽性晚期非小細胞肺癌」口服標靶藥物給付標準。

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臺北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻表示，約有5%晚期肺癌患者為ALK基因變異型肺癌，11月起一線用藥加入了第三代標靶藥物，不僅放寬了ALK陽性晚期非小細胞肺癌用藥選擇，同時也讓晚期肺癌健保給付用藥接軌國際指引。

ALK肺癌有4特點　過去一線用藥治療仍5成腦轉移

台大醫院內科部胸腔科施金元主任表示，ALK基因變異型肺癌有以下4大特點：

  • 患者年紀較輕，約在50歲左右
  • 好發於女性及非吸菸者
  • 很少與其他致癌基因同時存在
  • 發生時多為晚期、易腦轉移
雖然隨著醫療科技發展，現在ALK陽性非小細胞肺癌治療選擇相當多元，但施金元主任指出，過去約有半數病人在一線用藥治療2－3年後仍會惡化，約5成病人會發生腦轉移，影響病人的生活與職涯。

ALK肺癌有「這些」治療困境　健保放寬提供更多選擇

晚期肺癌患者經過基因檢測，若發現有基因變異且有相對應的標靶藥，就可透過標靶治療有效控制。不過，羅永鴻主任提到，其實使用一線的第一、第二代標靶藥物一段時間後不可避免地會漸漸產生抗藥性。

雖然還有第三代標靶藥可用，但過去健保給付必須先使用過一線標靶治療惡化且合併腦轉移，才能使用二線的第三代標靶藥物。所幸，健保署於今年11月放寬ALK晚期口服一線用藥，將第三代標靶藥物加入一線治療。

羅永鴻主任表示，11月起健保放寬第一線給付條件，第一、二或三代 ALK 晚期肺癌口服標靶藥物可擇一使用，這能提供更多、更即時的治療選項，讓病人可以提早使用合適的用藥，也讓醫師治療病人的用藥選擇能更靈活。

青壯年癌友職涯影響大　盼全民健保以病人為中心

由於ALK陽性非小細胞肺癌好發於50歲左右，這族群正值職涯巔峰期，也身兼家庭照顧者的壓力，健保給付的放寬對這群患者來說其實更是一大福音。 台灣年輕病友協會劉桓睿副理事長表示，對於青壯年癌友來說若無健保給付事實上很難取得新藥，將會面臨新藥可近性問題。

此外，劉桓睿副理事長也提到，許多癌友還會因為罹癌、治療被迫離開職場，因此喪失經濟收入，此次健保放寬對於癌友的治療將有所幫助，而台灣年輕病友協會明年也將開啟「青壯年肺癌病友疾病旅程研究」，了解癌友需求、如何與健保署合作等，一起努力打造以病人為中心的全民健保。

而11月起ALK基因變異型晚期肺癌健保給付標準放寬，一線治療選擇增加，羅永鴻主任鼓勵，患者應積極配合醫師醫囑進行治療，和主治醫師共同討論適合的治療選擇，以達到良好的生活品質、治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60010

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