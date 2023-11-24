▲ALK晚期肺癌好發女性、非吸菸者　11月健保給付新增一線標靶用藥選擇！

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ALK肺癌有4特點 過去一線用藥治療仍5成腦轉移台大醫院內科部胸腔科施金元主任表示，ALK基因變異型肺癌有以下4大特點：
- 患者年紀較輕，約在50歲左右
- 好發於女性及非吸菸者
- 很少與其他致癌基因同時存在
- 發生時多為晚期、易腦轉移
ALK肺癌有「這些」治療困境 健保放寬提供更多選擇晚期肺癌患者經過基因檢測，若發現有基因變異且有相對應的標靶藥，就可透過標靶治療有效控制。不過，羅永鴻主任提到，其實使用一線的第一、第二代標靶藥物一段時間後不可避免地會漸漸產生抗藥性。
雖然還有第三代標靶藥可用，但過去健保給付必須先使用過一線標靶治療惡化且合併腦轉移，才能使用二線的第三代標靶藥物。所幸，健保署於今年11月放寬ALK晚期口服一線用藥，將第三代標靶藥物加入一線治療。
羅永鴻主任表示，11月起健保放寬第一線給付條件，第一、二或三代 ALK 晚期肺癌口服標靶藥物可擇一使用，這能提供更多、更即時的治療選項，讓病人可以提早使用合適的用藥，也讓醫師治療病人的用藥選擇能更靈活。
青壯年癌友職涯影響大 盼全民健保以病人為中心由於ALK陽性非小細胞肺癌好發於50歲左右，這族群正值職涯巔峰期，也身兼家庭照顧者的壓力，健保給付的放寬對這群患者來說其實更是一大福音。 台灣年輕病友協會劉桓睿副理事長表示，對於青壯年癌友來說若無健保給付事實上很難取得新藥，將會面臨新藥可近性問題。
此外，劉桓睿副理事長也提到，許多癌友還會因為罹癌、治療被迫離開職場，因此喪失經濟收入，此次健保放寬對於癌友的治療將有所幫助，而台灣年輕病友協會明年也將開啟「青壯年肺癌病友疾病旅程研究」，了解癌友需求、如何與健保署合作等，一起努力打造以病人為中心的全民健保。
而11月起ALK基因變異型晚期肺癌健保給付標準放寬，一線治療選擇增加，羅永鴻主任鼓勵，患者應積極配合醫師醫囑進行治療，和主治醫師共同討論適合的治療選擇，以達到良好的生活品質、治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60010
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