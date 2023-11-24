王心凌遭渣男背叛！心碎心情全說了　忍住崩潰情緒

王心凌推出新歌〈言不由衷〉MV，邀來兩屆金鐘視帝薛仕凌演出，MV中，王心凌抽絲剝繭找尋解答，將發現戀人背叛、數次忍住崩潰情緒的感覺演繹得深入人心。而薛仕凌在MV中則是飾演病態渣男，十分投入角色。
記者吳雨婕／綜合報導
〈言不由衷〉歌曲描繪一個充滿矛盾和心碎的愛情故事，整首歌曲沉浸在悲傷氛圍中，然而，導演殷振豪卻不直接以明確的愛情故事開啟MV，而是以偵查主題切入，重新詮釋這段複雜的愛情關係。整部MV充滿著懸疑感，從一開頭就帶給觀眾緊湊不安的氛圍，王心凌試圖在案件中找尋真相，隨著劇情的發展，才發現這起案件與一段愛情的背叛有關。近年把重心放在歌手身分以及專注舞台表演的王心凌，已經好一陣子沒有參與戲劇演出，她坦言拍攝前心情忐忑，「我真的很久沒演戲，變成『觀眾』有一段時間了，所以真的有點緊張。」
合作金鐘視帝薛仕凌，王心凌直說：「厲害的演員會幫助我，給我更多能量、力量去表演，後來就沒那麼緊張。」更誇讚他專業又溫暖，「一個眼神、一個反應就到位。」此外，在情緒較重的戲時，薛仕凌會主動給予問候、關心，讓王心凌更能安心演出。薛仕凌同樣十分投入角色，一眼入魂完美詮釋渣男病態感，一舉一動都讓人目不轉睛緊盯他的演出。這是他第一次和王心凌合作，他分享：「這次跟心凌合作的丟接很好，對戲很順暢、很舒服。」
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