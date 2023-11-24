影／突下雨！鉛筆腿妹子扛30公斤薩摩耶過馬路 隔壁狗狗無言對視
這一定是真愛！溜狗途中突然下起雨來，卻沒有帶雨具，你會怎麼做？中國一名妹子近期就遇到如此窘境，而她竟將重約30公斤的薩摩耶愛犬扛在肩上，在雨中快步疾行，過馬路時與一旁撐傘慢行的男女成鮮明對比，巧的是該名女子懷中也抱著一隻小狗狗，薩摩耶與其交錯而過時忍不住回頭，2狗無言對視，薩摩耶還轉頭露出勝利微笑。
記者徐銘穗/綜合報導
這段9秒影片先是在抖音爆紅，創下破千萬觀看次數，隨後又被轉載至微博、IG等社群平台，BGM配樂也從原先中國風改成聲樂版「恐龍扛狼」，持續引發關注。有網友猜測，扛狗妹子是把大狗狗拿來擋雨，但更多人欽佩她的爆發力，直言：「這一定是真愛！」
據悉，影片中被扛著妹子身上的大狗狗是「微笑天使」、「雪天使」薩摩耶犬，牠們個性溫和，以忍耐力跟健壯著稱，原是用來拉雪橇跟看守馴鹿，也曾被西方探險家用來從事極地探險的任務。
薩摩耶犬雄性成犬身高可達51至56公分、體重20至30公斤，雌性略為嬌小，成犬身高為46至51公分、體重16至20公斤。妹子扛薩摩耶過街英姿，讓人聯想台鐵營運人員招考常見的「負重體能測驗」，最新2023年標準是男性須扛45公斤沙包跑40公尺，女性則是扛40公斤公斤跑40公尺，扛薩摩耶的妹子若來應試，或有一戰之力。