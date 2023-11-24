黑色星期五咖啡優惠！全家今起拿鐵「買1送1」　7-11買2送2可寄杯

老年人口腔健康：缺牙問題不容忽視

▲老年人口腔健康：缺牙問題不容忽視
▲老年人口腔健康：缺牙問題不容忽視

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著科技與醫療的越來越進步，人類的平均壽命也跟著增加。然而活到老也要活得好，隨著年紀增長，老人家的缺牙問題就很容易為他們的生活帶來多方面的影響，像是缺牙後咀嚼能力下降，導致吃飯變得困難，影響營養攝取。又或是影響到言語清晰度，使社交活動變得更加困難，對自尊心和自信心產生負面影響，進而更不願意走出家門。因此，解決老年人的牙齒問題對於提高他們的生活質量至關重要。

我是廣告 請繼續往下閱讀

年長缺牙患者如何選擇牙齒缺失？

隨著現代口腔醫學的發展，缺牙患者也有了多種有效的解決方案，包括全口重建、植牙和活動假牙。其中全口重建是一項較為複雜的口腔治療，適用於那些多數或全部牙齒缺失的患者，目的在重新建立患者的牙齒，提供患者一個完整而穩固的牙齒系統。植牙則多用於單個或多個缺失的牙齒，將人工牙根植入牙槽骨中，再安裝一個牙冠，使其看起來和感覺像自然牙齒。

然而對於一些年長患者來說，全口重建或植牙可能不是最合適的解決方案，而活動假牙則成為一個理想的選擇。活動假牙是一種可拆卸的假牙，並使用一些固定系統將假牙固定在口腔內，能夠在需要時輕鬆地拆卸和戴上。然而不管是活動假牙、全口重建和植牙都有各自的優勢，取決於患者的具體情況和需求，患者應與牙醫討論他們的個人需求，以找到最適合他們的口腔治療選擇。

蔡沛佑醫師：老年人牙問題對提升生活品質至關重要！

而在基隆有這麼一位在地好醫生－蔡沛佑院長，具有卓越的專業技能和知識，尤其在全口重建、植牙和牙橋方面。對於那些失去了牙齒的患者來說，這些治療選項可以改變他們的生活，不僅提升了外貌，還改善了咀嚼功能。

蔡院長通過為患者提供高品質的口腔治療，幫助他們找回自信和健康的笑容。而蔡沛佑院長不僅擁有專業技能和知識，更是位有耐心，深受長輩喜愛，相當有長輩緣的醫師。對於長輩的需求親力親為仔細聆聽，並以專業和耐心為長輩講解，找到適合他們的治療方式，並教導他們如何照護牙齒健康，幫助他們遠離缺牙的風險與不適。

老年人的牙齒問題對於提高他們的生活質量至關重要，當年長患者有缺牙問題時，及時帶著他們找尋專業醫師尋求幫助，就能有效避免長輩承受缺牙痛苦，使他們能更好地享受晚年生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59974

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

1人補助4萬元！全台百萬「暴飲族」有酒癮　喝多7癌症找上門

東北季風吹空污　眼睛1疾病增多

ALK晚期肺癌好發女性、非吸菸者　11月健保給付新增一線標靶用藥選擇！

整個肚子痛？指不出位置？醫：「廣泛性腹痛」通常嚴重，盡速就醫！

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞