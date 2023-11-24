▲老年人口腔健康：缺牙問題不容忽視

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年長缺牙患者如何選擇牙齒缺失？隨著現代口腔醫學的發展，缺牙患者也有了多種有效的解決方案，包括全口重建、植牙和活動假牙。其中全口重建是一項較為複雜的口腔治療，適用於那些多數或全部牙齒缺失的患者，目的在重新建立患者的牙齒，提供患者一個完整而穩固的牙齒系統。植牙則多用於單個或多個缺失的牙齒，將人工牙根植入牙槽骨中，再安裝一個牙冠，使其看起來和感覺像自然牙齒。
然而對於一些年長患者來說，全口重建或植牙可能不是最合適的解決方案，而活動假牙則成為一個理想的選擇。活動假牙是一種可拆卸的假牙，並使用一些固定系統將假牙固定在口腔內，能夠在需要時輕鬆地拆卸和戴上。然而不管是活動假牙、全口重建和植牙都有各自的優勢，取決於患者的具體情況和需求，患者應與牙醫討論他們的個人需求，以找到最適合他們的口腔治療選擇。
蔡沛佑醫師：老年人牙問題對提升生活品質至關重要！而在基隆有這麼一位在地好醫生－蔡沛佑院長，具有卓越的專業技能和知識，尤其在全口重建、植牙和牙橋方面。對於那些失去了牙齒的患者來說，這些治療選項可以改變他們的生活，不僅提升了外貌，還改善了咀嚼功能。
蔡院長通過為患者提供高品質的口腔治療，幫助他們找回自信和健康的笑容。而蔡沛佑院長不僅擁有專業技能和知識，更是位有耐心，深受長輩喜愛，相當有長輩緣的醫師。對於長輩的需求親力親為仔細聆聽，並以專業和耐心為長輩講解，找到適合他們的治療方式，並教導他們如何照護牙齒健康，幫助他們遠離缺牙的風險與不適。
老年人的牙齒問題對於提高他們的生活質量至關重要，當年長患者有缺牙問題時，及時帶著他們找尋專業醫師尋求幫助，就能有效避免長輩承受缺牙痛苦，使他們能更好地享受晚年生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59974
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