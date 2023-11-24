台北寵物展11/24南港展覽館登場！免費入場方式快看：現省300元
台北寵物展今（24）日盛大於台北南港展覽館登場，現場吸引了無數毛爸毛媽，連立委高嘉瑜也帶著可愛的秋田犬Kagura現身走秀。本次展覽更有「免費索票方式」，只要1人索票就能2人同行，現省300元。
記者潘毅／綜合報導
今（24）日台北寵物展登場，預計將吸引超過3萬人前往現場朝聖，展期將持續到下週一（27日），現場更有多達600個知名寵物用具品牌進駐，讓飼主們好買好逛。
此外，相當重視動物權益的立委高嘉瑜，今日也受邀前往現場，她開心跟秋田犬Kagura一起走秀！Kagura還開心的了高嘉瑜，現場畫面充滿可愛的泡泡。
本次台北寵物展，一般民眾現場購票的價格為全票150元、以及特定族群限定優待票100元、愛心票50元。不過主辦單位也有提供「現省300元」的免費入場方式，只要上網登記，限量展覽門票就能免費索取，一人索票，兩人同行。
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📍台北寵物展資訊一覽
展覽資訊：2023 台北寵物用品博覽會(冬季展)暨台灣貓節
展出日期：2023年11月24日(五)~11月27日(一)
展出時間：期間10:00~18:00
展出地點：台北南港展館二覽館 | 115台北市南港區經貿二路2號