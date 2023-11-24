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童綜合副院長發表「達文西應用在口腔癌」　著名醫學期刊全球首發

▲童綜合副院長發表「達文西應用在口腔癌」　著名醫學期刊全球首發
▲童綜合副院長發表「達文西應用在口腔癌」　著名醫學期刊全球首發

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台灣口腔癌發生率是世界最高的國家，其中男性的罹患率遠大於女性。童綜合醫院蔡青劭副院長專精於頭頸癌的手術治療與研究，更在著名的SCI醫學期刊Cancers發表全球首篇關於達文西應用在口腔癌的論文，比較了傳統手術與達文西手術兩者預後的存活率，藉由研究成果的發表，不僅讓台灣醫療成就再度躍上國際，也促使更多從事醫療相關人員在臨床運用上更有其可參考依據。

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研究百例手術　降低死亡風險

童綜合醫院達文西機械手臂執行頭頸部手術已逾600例，技術純熟；又以蔡青劭副院長至2013年開始進行達文西手術迄今，10年來已超越四百例，機械手臂手術技術更為專精。這次醫學研究論文是以2017年到2021年近5年的口腔癌患者為數值，比較使用傳統手術與達文西手術的成效，並且兩種手術的個案數皆為72例，為求更加精準，蔡青劭副院長還用以相同性別、相同年齡並相同癌症期別來比較，大大提升了互比下的公正性。

台灣口腔癌30年來發生率及死亡率年年上升，但以往治療方式並沒有重大改變，傳統手術只能將臉頰骨頭切開來清除口腔病灶，術後復原慢還影響了咬合、外觀等。童醫院自2013年開始進行達文西機械手臂經口手術，因擁有更清晰手術視野與更靈活的器械運用，讓腫瘤細胞能更精確的全部清除，比傳統手術降低了2/3死亡風險。

透過達文西手術　治療口腔癌

這次SCI醫學期刊Cancers上發表的全球首篇達文西應用在口腔癌的研究，不僅創新應用獲國際肯定，更證實了達文西口腔癌手術的3年存活率顯著高於傳統手術，並且癌細胞清除乾淨程度優於傳統手術，也大幅降低了手術風險並提高預後成效。

蔡青劭副院長強調，為了提供民眾優質的醫療服務，一直致力於醫學研究與醫療人才的培育，也希望能將臨床上的經驗發表來促使更多醫療從業人員獲得資訊，幫助提升未來在臨床照護與決策的品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59984

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