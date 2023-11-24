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2023台北寵物展開展！超驚「巨蛙乾屍」是狗零食　優惠、亮點整理

▲2023台北寵物展今（24）起連續4天在南港二館登場，模特哈霓萱出席寵物展為開幕站台。（圖／實習記者曾郁淇攝）
▲2023台北寵物展今（24）起連續4天在南港二館登場，模特哈霓萱出席寵物展為開幕站台。（圖／實習記者曾郁淇攝）

實習記者曾郁淇/綜合報導

據農委會寵物登記統計，2022年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，其中犬為140萬隻、貓為82萬隻，台灣寵物市場商機一年上看600億元。2023台北寵物展今（24）起一連4天在南港展覽館二館登場，現場共有600多家品牌，寵物鮮食、推車用品，甚至高端洗澡寵療機全都有，首日人潮滿滿。

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▲2023台北寵物展開展首日吸引大批人潮。（圖／實習記者曾郁淇攝）
▲2023台北寵物展開展首日吸引大批人潮。（圖／實習記者曾郁淇攝）
亮點：超驚「原型」狗狗零食
寵物展中各式寵物鮮食、飼料競爭超激烈！當中竟出現狗狗的「原型」零食，選用養殖虎紋蛙，去掉內臟並洗淨後，以低溫長時間烘乾，再以75度紫外線殺菌，一亮相就超吸睛，還有雞爪、整隻鵪鶉等，展場享優惠價，追蹤IG贈零食包。

▲台北寵物展驚見「原型」狗狗零食。（圖／翻攝IG@mr.dabao）
▲台北寵物展驚見「原型」狗狗零食。（圖／翻攝IG@mr.dabao）
亮點：免費寵物推車租借
展覽館占地不小，加上人潮洶湧，要是忘了帶推車，不便落地「趴趴走」的毛小孩，只能抱在懷中逛展。主辦單位貼心提供免費寵物推車租借，讓參展民眾租借使用。

亮點：免費寵物名師講座
沒有教不會的毛孩，只有不懂教的主人。主辦單位現場安排多場講座，有貓行為獸醫師林子軒主講的「貓兒行為學」、熊爸的「犬類行為訓練班」、獸醫姚勝隆的「貓兒健康學」還有寵物溝通師SERENA駐站，講座均採預約制，詳洽官網。

▲貓行為獸醫師林子軒主講的「貓兒行為學」人潮爆滿，周日還有一場。（圖／翻攝上聯寵物用品博覽會臉書）
▲貓行為獸醫師林子軒主講的「貓兒行為學」人潮爆滿，周日還有一場。（圖／翻攝上聯寵物用品博覽會臉書）
亮點：寵物各式趣味競賽
本屆寵物展更舉辦第一屆最佳萌寵代言毛孩票選活動，在歷經一個多月的投票後，也於今天熱烈展開總決賽，總計30組的毛小孩各個盛裝打扮，與爸爸媽媽一起走紅毯。此外，還有與犬同行跳格趣、金鏟手大賽等。

▲港湖女神高嘉瑜到場站台。（圖／實習記者曾郁淇攝）
▲港湖女神高嘉瑜到場站台。（圖／實習記者曾郁淇攝）
此外，寵物展一次展出所有最新奇、最有趣的寵物用品，包含首次亮相外型如太空艙的智能寵物洗澡機 ．從抹泡沫到冲洗，一個按鈕就搞定，整個過程只要 15 分，輕鬆又方便，甚至還有寵物可以喝的酒，想跟毛小孩一起微醺的不要錯過。

📍台北寵物展資訊一覽

展覽資訊：2023 台北寵物用品博覽會(冬季展)暨台灣貓節
展出日期：2023年11月24日(五)~11月27日(一)
展出時間：期間10:00~18:00
展出地點：台北南港展館二覽館 | 115台北市南港區經貿二路2號

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